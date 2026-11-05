Slušaj vest

Iza ove nesvakidašnje vazduhoplovne operacije krije se ozbiljan bezbednosni incident - ukrcavanje putnika koji je, prema prvim informacijama, "zapištao" na detektoru, ali je uprkos tome završio u letelici. Slučaj je odmah podigao uzbunu u pravosuđu, pa su se u priču uključila dva tužilaštva: Treće osnovno javno tužilaštvo formiralo je predmet radi provera, dok je istragu ubrzo preuzelo i Više javno tužilaštvo.

U javnost je u međuvremenu dospeo i audio-snimak komunikacije posade i kontrole letenja, a čitavu situaciju za Kurir televiziju analizirao je penzionisani pilot Stevan Ignjatović, ukazujući na niz neshvatljivih propusta na zemlji. Nekadašnji pilot nema dilemu da je reč o teškom zakazivanju sistema i pita se kako je moguće da niko od nadležnih nije reagovao na vreme, iako je aerodrom pokriven strogim merama obezbeđenja.

- Prisustvovali smo loše organizovanoj drami sa srećnim završetkom, ali sa ogromnim troškovima i nedopustivim bezbednosnim propustima na beogradskom aerodromu tokom pripreme leta za Moskvu. Neverovatno je da pored desetina nadzornih kamera i tri odvojena operativna centra - Bezbednosno-informativne agencije (BIA), Granične policije i aerodromskog obezbeđenja - niko nije video, ili nije želeo da vidi, putnika koji prolazi bez završne kontradiverzione (KD) kontrole i ulazi u avion - istakao je Ignjatović.

Foto: Flight Radar

Misterija VIP prolaza i odgovornost smene

U fokusu ovog bezbednosnog skandala jeste pitanje na koji je tačno način sporni putnik dospeo do avionskog sedišta, odnosno da li su u proceduri presudili nečiji status ili lični kontakti. Ignjatović otvoreno sumnja na zloupotrebu povlašćenih koridora na terminalu.

- Postavlja se ključno pitanje: kako je taj čovek prošao? Da li je išao kroz VIP prolaz i na osnovu čega, da li ima važeće legitimacije ili mu je to omogućeno na osnovu 'imena, prezimena i starih zasluga'? Najveća odgovornost leži na aerodromskoj službi bezbednosti. Gde su u tom trenutku bili rukovodioci, gde su bili šefovi smena i ko je sedeo za monitorima?Poseban paradoks jeste činjenica da je avionu uopšte dozvoljeno da poleti - rekao je Ignjatović.

07:29 ZAŠTO JE AVION UOPŠTE POLETO KA MOSKVI? Pilot otvorio pitanje odgovornosti za haos na aerodromu Izvor: Kurir televizija

"Nanesena je ogromna šteta ugledu avio kompanije"

Dok se u vazduhu odvijala neizvesnost, let Beograd-Moskva postao je najpraćeniji let na planeti na globalnom servisu "Flightradar24". Ipak, penzionisani pilot upozorava da reputaciona i finansijska šteta tek dolaze na naplatu, naglašavajući da se i sam postupak po povratku letelice mora detaljno rasvetliti.

- Leteo je sve do Litvanije i proveo oko tri sata u vazduhu pre nego što je vraćen u Beograd. Time je nanesena ogromna šteta ugledu avio-kompanije, a postali smo i svojevrsni rekorderi na servisu Flightradar24, gde su hiljade ljudi u realnom vremenu pratile ovaj skandal... Istraga mora precizno da utvrdi lanac odgovornosti: ko je zakazao u kontroli, zašto je let uopšte odobren ako je propust već uočen, i zašto je po povratku naređeno gašenje motora na poziciji predviđenoj za vanredne situacije, odnosno za avione sa dojavom o podmetnutoj bombi.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

BONUS VIDEO: