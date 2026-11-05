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Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko prokomentarisao je izborni poraz koalicije okupljene oko Aleksandra Vučića nakon vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, na kojima je pobedu odnela Studentska lista i poručio da njegovi saveti nisu poslušani, ali nije precizirao o kakvim je savetima reč.

- Govorio sam im, stalno sam im ponavljao u Srbiji: uradite ovo, uradite ono. Ali vi ste uradili skoro potpuno suprotno, i pogledajte šta se desilo - izjavio je Lukašenko uz osmeh tokom Četvrte minske međunarodne konferencije o evroazijskoj bezbednosti početkom novembra

 U video-snimku koji je široko podelio beloruski opozicioni medij NEXTA na platformi Iks ,  Lukašenko nije precizirao kakve je konkretno savete davao Vučiću i vlastima u Srbiji, kada su se ti razgovori vodili, niti koje je tačno postupke kritikovao.

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