"GOVORIO SAM IM ŠTA DA RADE, ONI RADILI SVE SUPROTNO"! Lukašenko komentarisao Vučićev poraz na izborima u Srbiji (VIDEO)
Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko prokomentarisao je izborni poraz koalicije okupljene oko Aleksandra Vučića nakon vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, na kojima je pobedu odnela Studentska lista i poručio da njegovi saveti nisu poslušani, ali nije precizirao o kakvim je savetima reč.
- Govorio sam im, stalno sam im ponavljao u Srbiji: uradite ovo, uradite ono. Ali vi ste uradili skoro potpuno suprotno, i pogledajte šta se desilo - izjavio je Lukašenko uz osmeh tokom Četvrte minske međunarodne konferencije o evroazijskoj bezbednosti početkom novembra
U video-snimku koji je široko podelio beloruski opozicioni medij NEXTA na platformi Iks , Lukašenko nije precizirao kakve je konkretno savete davao Vučiću i vlastima u Srbiji, kada su se ti razgovori vodili, niti koje je tačno postupke kritikovao.