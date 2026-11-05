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Nenad Kozomora iz Srpske napredne stranke izabran je danas za gradonačelnika Subotice, a na sednici Skupštine grada njegov izbor podržala su 53 odbornika, dok je šest glasalo protiv.

Kozomora je izabran tajnim glasanjem, u kojem je učestvovalo 59 od ukupno 67 odbornika Skupštine grada Subotica.

Zamenik gradonačelnika, pomoćnici i članovi Gradskog veća ostaju isti.

U prvom obraćanju nakon izbora za gradonačelnika Subotice, Kozomora je najavio nastavak započetih projekata, ulaganja u infrastrukturu, obrazovanje i privredu, ali i otvorenost za dijalog sa svim građanima, bez obzira na političke razlike.

"Ono što sam rekao u svom nekom kratkom ekspozeu, to mogu sad da ponovim, da ću sve svoje ljudske, moralne i ostale vrednosti i sposobnosti koje imam, usmeriti na razvoj grada, na stvaranje jedne stabilnosti u ovom gradu, uvek ću biti spreman za dijalog, bez obzira na različitost u političkim stavovima i razmišljanjima", istakao je Kozomora.

O prioritetima

Kao prioritetne zadatke naveo je očuvanje stabilnosti grada, pomirenje među ljudima, izvršavanje budžeta do kraja i planiranje novog budžeta za sledeću godinu.

Na mestu zamenice gradonačelnika i dalje će biti Čila Goli iz Saveza vojvođanskih Mađara, a promena neće biti ni među članovima Gradskog veća.

"Ljudi koji će nastaviti da rade sa mnom i koji su deo mog tima, oni će morati da se promene u smislu kako će da rade. A ako se ne uklope u onu viziju koju ja smatram da je dobra, onda možemo da menjamo. Zašto bi menjao nekoga koga sam zatekao dok ja lično ne vidim kako ti ljudi rade", kazao je Kozomora.

Foto: ALEKSANDRA ORLIÆ/FOTO TANJUG

Foto: ALEKSANDRA ORLIÆ/FOTO TANJUG

Protiv njegovog izbora glasalo je šest opozicionih odbornika, koji su ocenili da se za građane Subotice ništa ne menja.

Nenad Kozomora rođen je 1972. godine.

Diplomirani je pravnik, a Pravni fakultet završio je u Banjaluci. Profesionalnu karijeru započeo je 1997. godine u poljoprivrednom preduzeću „Aleksa Šantić“.

Od 1998. do 2013. godine radio je kao rukovodilac smeštaja u Studentskom centru u Subotici, nakon čega je do 2021. godine obavljao funkciju direktora Doma za decu ometenu u razvoju „Kolevka“. Od 2022. godine bio je direktor Doma učenika srednjih škola u Subotici.

Autor je više naučnih publikacija, a u političkom životu aktivan je kao dugogodišnji član Srpske napredne stranke. Bio je i predsednik Gradske izborne komisije u Subotici.

Prethodni gradonačelnik Subotice Stevan Bakić preminuo je 10. oktobra.