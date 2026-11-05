"Kako su mi lepi. Je li im toplo, suvo, sve. Jeste. Mnogo im je lepo. Uskoro se rastajemo sledeće nedelje. Dvoje njih odlazi. Ona je tamo još jedna i meni ostaje jedna. Tako da baš sam tužan. Baš sam tužan, ali dobri ljudi su se javljali i hoće da ih uzmu i prelepe su. Ono što sam rekao u kampanji, ne odustajem. Nauči ću sve o problemima vezanim za životinje, za pse i u budućnosti verujem da ću više znati i bolje se boriti za prava ovih divnih životinja. Jeste slatki. Kako smo se zavoleli za kratko vreme", najavio je Vučić.