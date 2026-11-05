Politika
"NAUČIĆU SVE O PROBLEMIMA, BORIĆU SE ZA PRAVA OVIH DIVNIH ŽIVOTINJA" Vučić obišao svoje ljubimce: Zavoleli smo se za kratko vreme, tužan sam, jer se rastajemo
- Aleksandar Vučić objavio je snimak sa štencima o kojima brine nakon što su ostali bez majke.
- Rekao je da će se uskoro rastati od njih, jer dvoje odlazi novim vlasnicima, a jedna ostaje kod njega.
- Najavio je da će učiti više o problemima pasa i boriti se za prava životinja.
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Lider opozicije u Srbiji Aleksandar Vučić objavio je snimak putem zvaničnog Instagram naloga, u vezi sa štencima o kojima je preuzeo brigu nakon što su ostali bez majke.
"Kako su mi lepi. Je li im toplo, suvo, sve. Jeste. Mnogo im je lepo. Uskoro se rastajemo sledeće nedelje. Dvoje njih odlazi. Ona je tamo još jedna i meni ostaje jedna. Tako da baš sam tužan. Baš sam tužan, ali dobri ljudi su se javljali i hoće da ih uzmu i prelepe su. Ono što sam rekao u kampanji, ne odustajem. Nauči ću sve o problemima vezanim za životinje, za pse i u budućnosti verujem da ću više znati i bolje se boriti za prava ovih divnih životinja. Jeste slatki. Kako smo se zavoleli za kratko vreme", najavio je Vučić.
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