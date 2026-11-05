Slušaj vest

Lider opozicije u Srbiji Aleksandar Vučić objavio je snimak putem zvaničnog Instagram naloga, u vezi sa štencima o kojima je preuzeo brigu nakon što su ostali bez majke.

"Kako su mi lepi. Je li im toplo, suvo, sve. Jeste. Mnogo im je lepo. Uskoro se rastajemo sledeće nedelje. Dvoje njih odlazi. Ona je tamo još jedna i meni ostaje jedna. Tako da baš sam tužan. Baš sam tužan, ali dobri ljudi su se javljali i hoće da ih uzmu i prelepe su. Ono što sam rekao u kampanji, ne odustajem. Nauči ću sve o problemima vezanim za životinje, za pse i u budućnosti verujem da ću više znati i bolje se boriti za prava ovih divnih životinja. Jeste slatki. Kako smo se zavoleli za kratko vreme", najavio je Vučić.