OGLASIO SE ČOVEK KOJI JE NAREDIO VRAĆANJE LETA ZA MOSKVU: Evo zašto je naložio povratak aviona u kom su bili Vulin, Bajatović i Popović
- Milan Kuč je nakon drame sa letom za Moskvu poručio da bezbednost znači poverenje u institucije i ljude, uz poštovanje zakona i procedura.
- On je naložio vraćanje aviona Er Srbije iznad Litvanije, jer je utvrđen bezbednosni propust pri ukrcavanju Aleksandra Vulina.
- U letelici su bili i Dušan Bajatović i Nenad Popović, a slučaj je potom preuzeo i tužilac.
Direktor korporativne bezbednosti beogradskog aerodroma "Nikola Tesla" i bivši pripadnik "Kobri" Milan Kuč oglasio se na svom Fejsbuk profilu nakon drame sa letom na kom je bio Aleksandar Vulin.
Kuč je istakao da da bezbednost, između ostalog, predstavlja i osećanje, te da osećati se bezbedno znači imati poverenja u institucije i pojedince.
- U svom radu polazim od jasnih profesionalnih prioriteta: poštovanja zakona, zaštite ljudi i odgovornog doprinosa nacionalnoj bezbednosti - napisao je Kuč.
On dodaje da se u vazduhoplovnoj bezbednosti odgovornost svakodnevno potvrđuje doslednom primenom procedura, stručnim odlukama i saradnjom sa nadležnim institucijama.
- Profesionalni integritet za mene znači da se ovih načela držim i kada odluke nisu lake. To je temelj poverenja i odgovornosti koju nosi posao u bezbednosti. To je temelj pravednog društva - naveo je Kuč.
Naložio vraćanje leta za Moskvu: U avionu bili Vulin, Bajatović i Popović
Podsećamo, Milan Kuč je naložio vraćanje aviona Er Srbije koji je 3. novembra poleteo iz Beograda za Moskvu. U letelici su se nalazili bivši direktor BIA i nekadašnji ministar Aleksandar Vulin, direktor Srbijagasa Dušan Bajatović i bivši ministar Nenad Popović.
Avion na letu JU134 poleteo je u 18.48, ali se tokom leta, iznad Litvanije, okrenuo i vratio u Beograd.
Razlog za vraćanje aviona bio je bezbednosni propust prilikom ukrcavanja Vulina. Vulin je navodno prošao kroz prostor bezbednosne kontrole u pratnji službenika BIA, ali bez propisanog pregleda, iako se tokom prolaska aktivirao alarm.
Kuč je, nakon pregleda snimaka sigurnosnih kamera, uočio da procedure nisu ispoštovane i naredio povratak letelice. Slučajem su se potom bavila nadležna tužilaštva, a Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je prikupljanje obaveštenja i razgovor sa Kučem o okolnostima vraćanja aviona i bezbednosnim procenama na osnovu kojih je doneta odluka.