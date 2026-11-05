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Direktor korporativne bezbednosti beogradskog aerodroma "Nikola Tesla" i bivši pripadnik "Kobri" Milan Kuč oglasio se na svom Fejsbuk profilu nakon drame sa letom na kom je bio Aleksandar Vulin.

Kuč je istakao da da bezbednost, između ostalog, predstavlja i osećanje, te da osećati se bezbedno znači imati poverenja u institucije i pojedince.

Foto: Youtube/ N1

- U svom radu polazim od jasnih profesionalnih prioriteta: poštovanja zakona, zaštite ljudi i odgovornog doprinosa nacionalnoj bezbednosti - napisao je Kuč.

On dodaje da se u vazduhoplovnoj bezbednosti odgovornost svakodnevno potvrđuje doslednom primenom procedura, stručnim odlukama i saradnjom sa nadležnim institucijama.

- Profesionalni integritet za mene znači da se ovih načela držim i kada odluke nisu lake. To je temelj poverenja i odgovornosti koju nosi posao u bezbednosti. To je temelj pravednog društva - naveo je Kuč.

Naložio vraćanje leta za Moskvu: U avionu bili Vulin, Bajatović i Popović

Podsećamo, Milan Kuč je naložio vraćanje aviona Er Srbije koji je 3. novembra poleteo iz Beograda za Moskvu. U letelici su se nalazili bivši direktor BIA i nekadašnji ministar Aleksandar Vulin, direktor Srbijagasa Dušan Bajatović i bivši ministar Nenad Popović.

Aleksandar Vulin Foto: screenshot IG/aleksandar_vulin_rs

Avion na letu JU134 poleteo je u 18.48, ali se tokom leta, iznad Litvanije, okrenuo i vratio u Beograd.

Razlog za vraćanje aviona bio je bezbednosni propust prilikom ukrcavanja Vulina. Vulin je navodno prošao kroz prostor bezbednosne kontrole u pratnji službenika BIA, ali bez propisanog pregleda, iako se tokom prolaska aktivirao alarm.