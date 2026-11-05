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Sud o reformama tek posle uvida u program

Iako su predstavnici Studentske liste već izašli sa tezom da je privreda dovedena do prelomne tačke i da je neophodan hitan rez, postavlja se pitanje u kojoj meri javnost može ocenjivati planove koji još uvek nisu pravno formalizovani. Osvrćući se na ekonomske zahteve iznete na konferenciji za novinare, profesor Stevica Deđanski ukazao je da je za konačne zaključke neophodno sačekati kompletan nacrt mera.

- O novom ekonomskom programu moći ćemo ozbiljno da razgovaramo tek kada ga budemo videli u celosti, pa ćemo u skladu s tim dati ocenu. Ipak, ono što je juče izneto dotiče ključna pitanja koja se tiču svih građana.

U fokusu razgovora odmah se nametnula sudbina domaćeg naftnog giganta, s obzirom na to da geopolitička previranja i međunarodne sankcije direktno pritiskaju rad pančevačke prerade. Deđanski je u tom kontekstu naglasio da rešavanje vlasničkog i operativnog statusa kompanije prevazilazi dnevnu politiku i zahteva diplomatski balans.

- Kada je reč o energentima, ne govorimo samo o cenama goriva već o statusu NIS-a. Rešavanje pitanja kompanije je prioritet kako ne bismo doveli u pitanje rad domaće rafinerije. Verujem da se preduzimaju određeni koraci i očekujem da će ključni spoljni akteri, pre svega Rusija i Sjedinjene Američke Države, imati razumevanja za političku tranziciju u Srbiji i činjenicu da sistem ne sme naglo da se uruši.

Prof. dr Stevica Deđanski iz Centra za razvoj međunarodne saradnje Foto: Kurir Televizija

Paralelno sa naftom, domaća privreda zavisi i od stanja u termo-sektoru, gde svaki zastoj u iskopu uglja povlači milionske gubitke i uvoz skupih megavata. Komentarišući zahteve za kontrolu EPS-a, Deđanski je upozorio da bilo kakav prelazni proces ne sme ugroziti bazičnu proizvodnju i finansijske tokove.

- Slično važi i za Elektroprivredu Srbije kao najvažniji sistem u zemlji. Pored proizvodnje struje, stabilan rad kopova poput Kolubare i Kostolca je neophodan. Promene i unapređenja jesu mogući, ali prelaz mora biti pažljiv, krah takvog sistema pogodio bi direktno i privredu i građane. Treća ključna stavka jeste finansijska stabilnost. Najave nove vlasti da će obezbediti kontinuitet isplate plata i penzija, uz kontrolu bankarskog sektora, jesu dobar signal, jer privreda mora da nastavi rad bez zastoja kako se kriza ne bi prelila na zaposlene.

Foto: Shutterstock

Pravljenje istorijskih paralela u trenucima smene režima često nameće poređenje sa petooktobarskim promenama, ali ekonomski parametri pokazuju da su početne pozicije danas bitno drugačije. Prema oceni Deđanskog, nova garnitura preuzima sistem koji poseduje određeni finansijski prostor za manevar.

- Ako pravimo paralelu sa 5. oktobrom 2000. godine, razlika je ogromna: tada se preuzimala država razorena sankcijama, bombardovanjem i sa praznim budžetom. Danas nova vlast preuzima upravljanje sa budžetskom rezervom i funkcionalnom privredom. Ohrabruje što se, sudeći po najavama, planiraju postepeni i promišljeni koraci, a ne rezovi koji bi urušili čitav sistem, ali tek treba da vidimo konkretne poteze u praksi.

Zima pred vratima diktira tempo u Nemanjinoj

Sa druge strane stola, politički akteri koji preuzimaju odgovornost odbacuju tezu o idiličnom stanju u državnoj kasi i upozoravaju da kalendar ne ostavlja prostor za odugovlačenje. Vladimir Pajić iz PSG-a apostrofira da zatečeno stanje u javnim finansijama nosi skrivene deficite i da se procedure moraju hitno privesti kraju.

- Svi strateški pravci i konkretne politike biće definisani onog trenutka kada nova vlast u potpunosti preuzme odgovornost, prvo kroz konstituisanje Narodne skupštine, a potom i kroz hitno formiranje Vlade. Vreme nam ističe: ulazimo u zimu, kraj je godine i donošenje novog budžeta ne trpi odlaganje. Kao narodni poslanik u prethodnom sazivu, kroz rad na amandmanima uvideo sam da situacija u javnim finansijama nije bila ni približno tako stabilna kako ju je bivša vlast predstavljala. Pred nama su ozbiljni strateški i geopolitički rizici i nedopustivo je samozadovoljno tvrditi da je sve u redu.

Posebnu senku na primopredaju dužnosti baca ponašanje odlazećih kadrova u tehničkom mandatu, gde se beleže sumnjive finansijske transakcije i ubrzano raspisivanje spornih javnih poziva. Pajić je otvoreno pozvao državne službenike da obustave postupke koji urušavaju fiskalni sistem.

- Dodatan problem stvara ovaj međuperiod tranzicije. Pojedini delovi odlazeće vlasti i dalje drže poluge moći i povlače poteze koji direktno unose nestabilnost - od netransparentnih konkursa u Ministarstvu kulture, pa sve do ozbiljnih indicija o masovnom iznošenju miliona evra iz zemlje. Potezi tehničke vlade mogu ugroziti stabilnost kursa i ekonomski ambijent. To nije patriotizam, već upravo suprotno. Zato apelujem na zaposlene u institucijama da ostanu profesionalci, da poštuju zakon i da odbiju pritiske ili koruptivne zahteve bivših kadrova.

Vladimir Pajić, član Predsedništva Pokreta slobodnih građana Foto: Kurir Televizija

Smena generacija na biralištima donela je velika očekivanja, ali strukturni problemi zahtevaju vreme kako bi se osetili konkretni rezultati. Član Predsedništva PSG-a veruje da je biračko telo svesno dubine krize i da će pokazati strpljenje za timove koji preuzimaju resore.

- Promene su neminovne, a studenti i građani su jasno pokazali da je nastupilo vreme nove političke generacije. Novoj vlasti, u kojoj ima dokazanih stručnjaka, treba pružiti poverenje i razuman rok od godinu do godinu i po dana kako bi se nagomilani problemi sistemski rešavali.

Kraj ćutanja tužilaštva ili predstava za narod

Tema koja danima privlači najviše pažnje javnosti jeste serija naglih privođenja i buđenje pravosudnih organa koji su godinama ignorisali afere. Komentarišući poteze Vrhovnog javnog tužilaštva i provere u finansijskom sektoru, Pajić je podvukao da istrage moraju dobiti pravosnažan sudski epilog.

- Prvi pozitivni pomaci vidljivi su već u prvih desetak dana, jer su institucije počele da rade bez političkog pritiska. Svedoci smo da se tužilaštvo pokrenulo, da se javljaju reakcije i unutar Narodne banke Srbije i da se privode ljudi koji su godinama bili zaštićeni. Ključno je, međutim, da ovo ne ostane samo predstava za javnost ili 'sportski ribolov' po principu 'uhvati pa pusti', već da se svi procesi dovedu do kraja i da svako ko je zloupotrebio položaj i oštetio državu snosi punu krivičnu i materijalnu odgovornost.

Fenomen iznenadne agilnosti pravosuđa otvorio je pitanje da li je reč o stvarnom oslobađanju struke od političkih stega ili o pukom pokušaju starih kadrova da sačuvaju pozicije dodvoravanjem novoj većini. Deđanski smatra da će nova vlast morati vrlo pažljivo da procenjuje motive onih koji su deceniju proveli u tišini.

06:18 "POTEZI TEHNIČKE VLADE MOGU UGROZITI STABILNOST SRBIJE" Pucaju EPS, NIS i bankarski sistem! Šta odlazeći kabinet ostavlja novoj Vladi i u kakvom stanju? Izvor: Kurir televizija

- Reč je o kombinaciji više faktora, a treća važna stvar jeste to što postoji deo funkcionera i službenika koji su do juče bili neprimetni, a sada se naglo aktiviraju pokušavajući da se priklone ili preporuče novim vlastima. Upravo je to jedan od ključnih izazova za novu vlast - da razluči iskreni profesionalizam od pukog oportunizma. Ne možemo prosto tvrditi da je Zagorka Dolovac godinama radila pod pritiskom bivšeg režima - nismo je ni viđali u javnosti, ali svakako nije bila aktivna. Sada odjednom vidimo reakciju, i tek treba proceniti motive i pozadinu tog naglog buđenja.

Upozorenje na opasnost od farsi u pravosuđu naišlo je na saglasnost oba sagovornika, uz poruku da društvo više nema prostora za fingiranu pravdu. Deđanski je naglasio da građane zanimaju samo trajni rezultati, a ne privremena medijska hapšenja u interregnumu vlasti.

- Međutim, za građane je daleko važnije ono što je kolega sagovornik istakao: procesi ne smeju biti 'sportski ribolov'. Nedopustivo je da se u ovom međuprostoru, u vakuumu vlasti, ljudi privode samo da bi se neko dodvorio novoj garnituri, a da ti postupci na kraju završe bez epiloga.

Odgovornost za cene goriva na odlazećem režimu

Najkonkretniji problem sa kojim se građani suočavaju upravo danas jeste istek važenja vladine odluke o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate od 25 odsto, što otvara put poskupljenju goriva na pumpama. Na pitanje ko u ovom momentu ima ingerencije da spreči udar na kućne budžete, Pajić je nedvosmisleno označio Nemanjinu 11.

- Kao i u ranijim prilikama, u ovakvim situacijama dužna je da reaguje Vlada u tehničkom mandatu. Reč je o preozbiljnim temama i apsolutnoj odgovornosti aktuelne tehničke vlade, odnosno Srpske napredne stranke. Dok su u prethodnim tehničkim mandatima redovno rešavali slična pitanja jer su znali da ostaju na vlasti, sada svesni da odlaze - podmeću političko "kukavičje jaje". Pokušavaju da stvore privid vakuuma i prebace krivicu na pobednike izbora pitanjem: 'Zašto to ne reši buduća vlast?'

Foto: Shutterstock, Nemanja Nikolić

Optužbe na račun tehničke vlade idu i dalje od samog nereagovanja, jer opozicija tvrdi da se izvršna vlast selektivno bavi samo onim odlukama koje štite njene partijske interese. Pajić je ukazao na apsurd u kojem administracija funkcioniše kada treba zbrinuti kadrove, ali se povlači kada treba zaštititi potrošače.

- Međutim, Srpska napredna stranka i dalje efektivno drži vlast i raspolaže svim zakonskim mehanizmima. Vidimo da tehnička vlada i te kako može da zaseda kada treba dodeljivati budžetska sredstva ili prevoditi partijske kadrove iz statusa v.d. u stalne direktorske fotelje. Dakle, za kadrovsko zbrinjavanje i betoniranje pozicija u institucijama kapacitet postoji, ali se svesno izbegava rešavanje strukturnog problema cene goriva - sve kako bi se veštački izazvala kriza i pripisala novoj većini.

Nova većina tek čeka poluge vlasti

Zaključujući raspravu o energetskom i političkom zastoju, Pajić je podvukao da nova parlamentarna većina ne može donositi izvršne odluke dok se ne ispoštuje ustavna procedura, te da je prebacivanje krivice za rast cena jeftin politički manevar.

- Građani moraju da znaju: za trenutni skok cena goriva punu odgovornost snose SNS i ministri u tehničkom mandatu. Buduća vlada će se time svakako baviti, ali pre toga se mora konstituisati Skupština - što očekujem već sledeće nedelje, a potom ubrzano formirati i nova izvršna vlast kako bi država ušla u redovne tokove. U politici, baš kao ni u geopolitici, ne postoji vakuum. Srpska napredna stranka je mogla da spreči ovaj udar na standard, ali je svesno izabrala da žrtvuje građane zarad stvaranja krize svojim naslednicima, što je jasan pokazatelj neodgovorne i antipatriotske politike.

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Kurir.rs

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