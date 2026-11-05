Slušaj vest

Lider pokreta "Mi, snaga naroda" Branimir Nestorović govorio je u emisiji "Aktuelno" o rezultatima parlamentarnih izbora u Srbiji, kao i o tome kako bi mogla da izgleda nova Vlada Srbije nakon pobede Studentske liste.

- Vaskrsnut iz mrtvih - prvo je što je rekao Nestorović nakon što ga je voditelj predstavio gledaocima, a potom dodao:

- Dosta sam omršao, doduše ne baš na način koji sam hteo. Ne preporučujem ovaj način. Ljudski život je uvek na koncu. Danas jesi, sutra nisi.

Na pitanje koliko ga je iznenadilo sve u vezi sa parlamentarnim izborima 25. oktobra, Nestorović je rekao: "Ne mnogo".

- SNS je dobro prošao na izborima. Studentska lista će, naravno, gubiti pristalice, ali ne mnogo. Mislim da će oni pasti na svojih realnih 20%, otprilike, 20 i nešto posto jer postoje tih milion i nešto ljudi koji glasaju za Vučića i koji su zagriženi za Vučića. Evo sad su bili ponovljeni izbori i on je pobedio u par mesnih zajednica. Naročito ako Studentska lista nastavi ovako konfuzno da se ponaša. Jer ljudi prenose izjave tih njihovih čelnika, ali to još uvek nije zvaničan stav - rekao je Nestorović.

Na pitanje da li će ta konfuzija Studentske liste da se nastavi i nakon formiranja nove vlade, Nestorović je rekao da upravo to očekuje.

"Niko samostalno ne bi prešao cenzus"

- Meni je zanimljivo da skoro niko nije čestitao Studentskoj listi. Jako mali broj. Ni Amerikanci, ni Rusi. Zanimljiva je priča. Prosto, oni su poslužili... Ta ogromna narodna energija. Ja ne volim to - studentski pokret - zato što to je bio, ja sam to rekao sto puta, to je bio opštenarodni ustanak. Ljudima je muka više bilo, znaš. Prosto, ne može više na taj način da funkcioniše država. I onda, od 15. marta, ja to stalno ponavljam, vidi se neka instrumentalizacija, vidi se neka nevidljiva ruka koja to usmerava. A ta nevidljiva ruka usmerava jedan manjinski deo Studentske liste. Kad kažem manjinski deo, to mislim na ove poslanike, ovih 140, koliko ih ima. Jer neproporcionalno je veliki uticaj, kako bih rekao, tih ljudi koji imaju 5-7%. Suštinski, kad bi izašli na izbore, niko od njih ne bi prešao cenzus samostalno - rekao je Nestorović.

Lider pokreta "Mi, snaga naroda" tvrdi da je Studentska lista napravila fatalnu grešku.

Foto: Printscreen/Youtube/Pokret MI SNAGA NARODA

- I vidi se, mislim da su napravili fatalnu grešku ti liberali što su pustili Saičića, Karovića, te patriote u poslednjim danima. To su morali da urade da bi dali elan. Jer u Srbiji bez patriotizma ne može da se prođe. Mislim, bez toga, prosto, nijedna partija ne može da prođe. Jer ovi su sad odskočili i postali su važni. I ne žele više da budu pioni. Oni ne žele da budu Koštunica. Koštunica je pobedio 5. oktobra, je l' tako? Pa je Đinđić preuzeo državu. Ideja je bila i ovde: pustiš te patriotske ljude koji pričaju o srpstvu i tako dalje. A mitinzi svi, sve manifestacije su bile krajnje patriotske. Pa nijedna zastava Evropske unije nije preživela duže od pet minuta na ulici - rekao je Nestorović.

"Šta će biti s KiM, EU?"

Nestorović smatra da se Studentska lista nikad nije u potpunosti izjasnila o važnim odlukama.

- Neki plenum kaže nešto, drugi kaže suprotno. Mi nismo nikad u jednom trenutku imali jasan znak šta će biti sa Kosovom i Metohijom, šta će biti sa sankcijama, šta će biti sa Evropskom unijom. Kada se formira vlada, jedan broj ljudi će da se razočara. Mislim da je to glavni razlog zašto odlažu formiranje vlade - rekao je Nestorović.

"Vučić delovao kao da je skinuo brigu"

Sa druge strane, Nestorović tvrdi da bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije delovao kao da je izgubio izbore, već kao neko ko je "skinuo brigu" i "unapred znao da će da izgubi".

- Mislim da, ono što je rekao Igor Ivanović, da je crnogorski scenario na delu, jer njemu su ovi kriminalci oko njega postali već kamen vodenični oko vrata. Ne može on više, prosto, ne može više da hendluje te zahteve - rekao je Nestorović.