Odgovor Vesne Mališić na tekst "CRNO NA BELO DOKAZANO KAKO VREĐAJU "PROFESIONALNI" NOVINARI! Urednici Radara moraju Saši Milovanoviću da isplate 80.000 dinara i sudske troškove" objavljen 15.10.2026. godine na portalu Kurir.rs:

- Presuda o kojoj se govori u tekstu pod naslovom "CRNO NA BELO DOKAZANO KAKO VREĐAJU "PROFESIONALNI" NOVINARI! Urednici Radara moraju Saši Milovanoviću da isplate 80.000 dinara i sudske troškove", objavljenom dana 15.10.2026. godine na internet porrtalu kurir.rs - nije pravnosnažna. Reč je o prvostepenoj presudi protiv koje su svi tuženi uložili žalbu, te u ovom trenutku ne postoji nikakva obaveza tuženih prema Saši Milovanoviću.