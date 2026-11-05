ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI SE OBRATILA DEJANU ŠOŠKIĆU: "Pozivamo te da saopštiš koje je to zemlje Srbija destabilizovala u prethodnom periodu i na koji način"
Predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski poručuje da je "Šoškić prepisao izjave o Srbiji od Kurtija, Denisa Bećirovića i Mila Đukanovića" i dodaje: "Prestanite da svojim izjavama ponižavate zemlju koju pretendujete da vodite."
Obraćajući se predstavniku Studentske liste Dejanu Šoškiću, Đurđević Stamenkovski kaže:
"Dejan Šoškić, predstavnik Studentske liste, nekoliko dana nakon izbora dao je intervju za Milovu 'Pobjedu' u Crnoj Gori, i tada je kazao da očekuje da Srbija više neće biti faktor koji destabilizuje zemlje u regionu. Slične izjave mogli smo u prethodnom periodu da čujemo od Vjose Osmani, Aljbina Kurtija, Denisa Bećirovića, Mila Đukanovića, Gordana Grlića Radmana, Zorana Milanovića i drugih. Ne samo da je Šoškić preuzeo retoriku Zagreba, Prištine, Sarajeva, Milovih struktura u Podgorici, već očigledno preuzima i takvu politiku".
Ona se potom direktno obratila Šoškiću:
"Dejane Šoškiću, pretenduješ da vodiš Vladu Republike Srbije, a odmah nakon izbora obilaziš i daješ izjave isključivo za regionalne medije koji su godinama unazad promovisali antisrpski narativ. Pozivamo te da saopštiš koje je to zemlje Srbija destabilizovala u prethodnom periodu i na koji način. Antisrpska politika ne sme postati zvanična politika u Srbiji."