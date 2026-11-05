Onog trenutka kada Republičkka izborna komisija saopšti zvanične rezultate vanrednih parlamentarnih izbora, kreće da teče rok od 30 dana za zakazivanje prve konstitutivne sednice novog saziva Narodne skupštine. Nakon potvrde mandata poslanika kreće rok od 90 dana za formiranje Vlade. Iako su ovi rokovi prilično dugi, očekuje se da će formiranje nove vlasti ići mnogo brže.

Prof. Dejan Šoškić, kog mediji vide kao budućeg mandatara, rekao je da bi nova Vlada Srbije mogla da bude formirana u narednih mesec dana. Do tada procesi teku, svakodnevno se dešavaju hapšenja. Danas je lišen slobode pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić, zbog sumnje da je malverzacijama oštetio budžet za 131 milion. On je, inače, saradnik Aleksandra Vulina. I Javno tužilaštvo za organizovani kriminal saopštava da je formiralo dva predmeta. Prva krivična prijava podneta je protiv direktora Bezbednosno-informativne agencije Vladimira Orlića i više službenika, zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja, povredu prava glasanja i prinudu. Druga krivična prijava podneta je protiv ministra pravde Nenada Vujića, direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mileta Jandrića i još više od 60 osoba. Čekajući Vladu, službe rade. Gosti Usijanja analiziraju novu pravno-političku-socijalnu klimu u Srbiji.

Gordana Čomić, analitičarka