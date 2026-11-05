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Studentska lista oglasila se na nalogu "Studenti u blokadi" na platformi "Iks" gde poziva građane da ostanu mirni, kažu da će preduzeti sve potrebne mere kako bi očuvali bankarski sistem i pozivaju sve institucije, uključujući i Narodnu banku Srbije da u tome učestvuju.

"Odlazeći režim je preko sebi bliskih ljudi pokazao da su spremni da ugroze čitav sistem, jer su gnevni na građane zbog gubitka izbora", navodi se u objavi u kojoj se dodaje:

"Preduzećemo sve potrebne mere kako bismo očuvali bankarski sistem i pozivamo NBS i sve druge institucije da aktivno učestvuju u ovom procesu.

Građane pozivamo da ostanu smireni, ali isto tako i sve analitičare, stručnjake i one koji se predstavljaju kao takvi, da ne šire neproverene i netačne informacije u cilju izazivanja panike."

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