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Studentska lista oglasila se na nalogu "Studenti u blokadi" na platformi "Iks" gde poziva građane da ostanu mirni, kažu da će preduzeti sve potrebne mere kako bi očuvali bankarski sistem i pozivaju sve institucije, uključujući i Narodnu banku Srbije da u tome učestvuju.

"Odlazeći režim je preko sebi bliskih ljudi pokazao da su spremni da ugroze čitav sistem, jer su gnevni na građane zbog gubitka izbora", navodi se u objavi u kojoj se dodaje:

"Preduzećemo sve potrebne mere kako bismo očuvali bankarski sistem i pozivamo NBS i sve druge institucije da aktivno učestvuju u ovom procesu.