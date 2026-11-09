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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski oglasila se nakon što je Radio-televizija Srbije odbila da obezbedi direktan prenos svečane akademije povodom Međunarodnog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma, koja će biti održana u Narodnom pozorištu, uz obrazloženje da za to ne postoje tehničke mogućnosti.

- Ovakvo obrazloženje posebno iznenađuje imajući u vidu da su u prethodnom periodu državne ceremonije ovakvog ranga redovno prenošene na programu RTS-a. Neprihvatljivo je da obeležavanje datuma od izuzetnog istorijskog i civilizacijskog značaja ostane bez odgovarajuće pažnje javnog medijskog servisa, naročito pod obrazloženjem koje otvara više pitanja nego što pruža odgovora. Ako su tehnički uslovi za prenos sličnih ceremonija postojali ranije, javnost ima pravo da zna šta se u međuvremenu promenilo - istakla je ona, i dodala:

- U vremenu kada su istorijski revizionizam, relativizacija fašističkih zločina, antisemitizam i govor mržnje i dalje ozbiljni društveni izazovi, ovakva odluka šalje zabrinjavajuću poruku o mestu koje kultura sećanja i antifašističke vrednosti zauzimaju među programskim prioritetima javnog medijskog servisa.

Milica Đurđević Stamenkovski kaže da RTS nije komercijalna televizija koja svoju programsku politiku može da zasniva isključivo na gledanosti i dnevnim prioritetima.