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Konstitutivna sednica Skupštine Srbije mogla bi da bude jedna od najzanimljivijih u ovom veku, s obzirom na to da će se u parlamentu prvi put direktno suočiti predstavnici dve najveće liste - Studentske liste, koja ima 140 mandata, i liste Srpske napredne stranke, sa 103 poslanička mesta.

Posebnu pažnju privlači pitanje ko će se od kandidata Studentske liste naći u parlamentu, ko će voditi njihovu poslaničku grupu i ko će biti predložen za predsednika Skupštine. Ti izbori mogli bi da daju i prve naznake o tome ko bi mogao da bude deo buduće Vlade Srbije, mada poslanički mandat ne isključuje mogućnost da neko kasnije preuzme ministarsku ili premijersku funkciju.

Foto: Dejan Živačević/Tanjug

Rok za formiranje nove vlade je 90 dana od konstituisanja Skupštine.

Baucal: Spremni smo za sednicu, odluka o predsedniku parlamenta pri kraju

Aleksandar Baucal, kandidat Studentske liste, rekao je da su njeni predstavnici upoznati sa dnevnim redom i procedurama konstitutivne sednice.

Foto: Printscreen

- Znamo tačno šta su stvari koje treba da se urade na konstitutivnoj sednici, koje su obaveze poslanika, šta je procedura i koje su druge tačke dnevnog reda koje treba izglasati. Za sve to smo skoro spremni, a do 17. novembra bićemo potpuno spremni i neće biti nikakvih iznenađenja - kazao je Baucal.

Još nije poznato ni ko će biti šef poslaničke grupe Studentske liste. Baucal je rekao da se o kandidatu za predsednika parlamenta i dalje razgovara, ali da je proces u završnoj fazi.

Izbor predsednika Skupštine biće važan i zbog načina na koji će se voditi sednice i kakva će biti atmosfera u parlamentu.

Andrić: Nećemo učestvovati u političkom pozorištu

Miroslav Andrić, takođe kandidat Studentske liste, rekao je da su njeni predstavnici svesni kako su do sada izgledale skupštinske sednice i da ne nameravaju da učestvuju u, kako je rekao, "nekom političkom pozorištu".

Foto: Petar Aleksić/Mondo

- Iskreno, ja očekujem da će atmosfera biti bolja nego što je bila. Srpska napredna stranka, ako bude pokušavala da pravi opstrukcije ili da nekako svojim ponašanjem remeti normalno funkcionisanje skupštine, mislim da će to samo njima ići na štetu i da će brzo od toga da odustanu - poručio je Andrić za Insajder.

Vučić najavio da će voditi poslaničku grupu SNS

Sa druge strane, Aleksandar Vučić, nosilac liste SNS, najavio je da će biti šef poslaničke grupe koja će nositi naziv "Srbija protiv terora".

- Nama predstoji teška borba. Mi ćemo da se borimo u Narodnoj skupštini dok dišemo, dok možemo da govorimo - kazao je Vučić.

Foto: Pink

On je naveo da očekuje sve manje mogućnosti za obraćanje u parlamentu, kako je rekao, "u diktaturi", čak i ako budu jedina politička partija.

- Otpor počinje, nastaviće se, do konačne pobede - rekao je Vučić.

Osim njega, u poslaničke klupe vraćaju se i predsednik SNS Miloš Vučević, kao i dosadašnji ministar kulture Nikola Selaković.

Jovanov oštro zapretio: "Pro*išaćete majčino mleko"

Da bi rasprave u novom sazivu mogle da budu veoma oštre, nagovestile su i reči dosadašnjeg šefa poslaničkog kluba SNS Milenka Jovanova.

Foto: Youtube

On je reagovao na ocenu analitičara Đorđa Vukadinovića da se očekuju oštre političke rasprave u parlamentu.

- Oštre? Pro*išaćete majčino mleko! Čuj, oštre - poručio je Jovanov Studentskoj listi nakon izbornog poraza.

Pet manjinskih lista ima ukupno sedam mandata

Pored dve najveće liste, u Skupštini će biti i sedam poslanika sa pet manjinskih lista:

"Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor" - dva mandata

"Albanska koalicija" - dva mandata

"Rasim Ljajić - Ljudski (SDP - CDP)" - jedan mandat

"SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka" - jedan mandat

"Usame Zukorlić (SPP) - Pokret za ujedinjenje" - jedan mandat Ilić: Posebno je važno ko će predsedavati Skupštinom

Politikolog sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Vujo Ilić ocenio je da će atmosfera u parlamentu u velikoj meri zavisiti od načina na koji se budu vodile sednice. Zbog toga je, kako je istakao, posebno važno ko će biti predsednik Skupštine.

Foto: Petar Aleksić

- Očekujem i nadam se da će skupština postati ono što bi trebalo da bude u demokratiji, da će to biti prva institucija gde ćemo moći da vidimo promene, gde će građani moći da vide "aha, tome zapravo služe demokratske institucije". Da se unutar nje debatuje, da se razgovara o zakonima, da se predlažu zakoni i da mogu da se pokrenu konačno neki demokratski procesi koji su ranije bili blokirani - rekao je Ilić.