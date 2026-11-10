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Konstitutivna sednica Skupštine Srbije zakazana je za 17. novembar i očekuje se da bude jedna od najpraćenijih događaja u Srbiji u poslednjih nekoliko decenija! Tada će se, prvi put posle dve godine oštrih međusobnih sukoba, u jednoj instituciji i pred očima celokupne srpske javnosti direktno suočiti predstavnici Studentske liste koja ima 140 mandata i najveće, a ujedno i jedine opozicione partije - Srpske napredne stranke koja će imat 103 poslanika!

Sagovornici Kurira i brojni analitičari saglasni su u oceni da ne očekuju mirnu raspravu i dijalog!

Novinar i publicitsa Aleksandar Gajović kaže da Kurir da će ovo biti prvo suprotstavljanje SNS i Studentskog pokreta u okviru jedne institucije, a ne preko medije ili na biralištima.

Veliki izazovi

Aleksandar Gajović Foto: Kurir Televizija

- Prvi put u srpskoj istoriji u Skupštini će se naći dve suprotstavljene strane od kojih jedna nije stranka već pokret, tako da ćemo imati maltene jednopartijski sistem. To će biti dosta interesantan skup i jedva čekam da vidim kako će se ponašati i jedni i drugi, jer ovo je veoma važno: da li će biti kooperativni ili će biti suprotstavljeni kao tokom prethodnih izbora? Voleo bih da sve prođe mirno i demokratski, u jednom konstruktivnom dijalogu, ali plašim se da sam preveliki optimista i čini mi se da će pre doći do žučne rasprave između dve liste. Teško je očekivati da se jedna parlamentarna stranku i jedna koja nije stranka uopšte, u bilo čemu saglase s obzirom na dijametralno različite programe. Ipak, verujem da neće doći do scena kao sa nekadašnjom opozicijom, da se bacaju dimne bombe i pravi haos u parlamentu, jer verujem da će SNS voditi računa o naraciji - govori Gajović.

On dodaje da program Studentske liste nije do kraja objašnjen i predočen javnoksti i da će prva sednica novog saziva Skupštine Srbije biti prilika da se od direktno od poslanika Studentske liste čuju odgovori.

- Deluje kao da se Studentska lista organizuje u hodu i da se u hodu donose odluke, ali još ne znamo njihove predloge za predsednika Skupštine, budućeg mandatara... Sigurno je da su pred Srbijom veliki izazovi, kratko je vreme, a loptica je sad u dvorištu Studentske liste!



Perosnifikacija

Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Miloš Bešić kazao je za medije da je Studentska lista vodila depersonalizovanu kampanju, a da ovog trenutka politika ulazi u zonu personifikacije.

prof Miloš Bešić Foto: Printscreen

- Naprosto, morate iz te zone, gde ništa nije lično, da prevedete u jezik realne politike gde morate da izaberete nekakve realne ljude, predsednika Skupštine, generalnog sekretara i takok dalje... Mi sad ulazimo u zonu gde će prvi put građani, naročito oni koji su podržali Studentsku listu, moći da upoznaju i da prepoznaju personifikovane lidere iste. Trenutak uspostavljanja Skupštine samo je početak jednog dugog procesa koji ima veliki broj izazova koji su pred predstavnicima nove vlasti - kazao je Bešić.

On je za RTS rekao i da očekuje da doskorašnja vlast, a sada opozicije, bude vrlo destruktivna i vrlo agresivna:

- Mislim da će nastaviti sa tom strategijom osporavanja vlasti. Opozicija će biti faktor koji će pokušati da destabilizuje rad Skupštine u meri u kojoj je to moguće i biće interesantno videti kako će predstavnici Studentske liste odgovoriti na sve to, imajući u vidu da nemaju parlamentarno iskustvo.

Da podstimo, Aleksandar Vučić, nosilac liste SNS, najavio je da će biti šef poslaničke grupe koja će nositi naziv "Srbija protiv terora", dok je kandidat na Studentskoj listi Dejan Šoškić rekao da će studenti saopštiti ime novog predsednika Skuštine i da je "proces u zavšnoj fazi".

Marina Raguš, potpredsednica Skupštine Srbije: Nadam se da neće biti ukinut prenos zasedanja Potpredsednica Skupštine Srbije Marina Raguš izjavila je da će prvi ozbiljan test nove parlamentarne većine na konstitutivnoj sednici novog saziva Parlamenta 17. novembra biti spremnost da se uspostavi politički dijalog sa opozicijom. Raguševa je rekla da SNS želi da sve funkcioniše i da bude prava državotvorna opozicija koja će puno toga da izmeni kod sebe, koja neće biti protiv svega što predloži parlamentarna većina, već će podržati dobre predloge. Ona je ocenila će predstojeće sednice Narodne skupštine biti najgledanije sednice parlamentarnog zasedanja do sada i izrazila nadu da neće biti promenjena 35 godina stara praksa i ukinut prenos zasedanja jer "postoji veliki javni interes za jedino političko mesto u kojem se sreću opozicija i vlast".

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