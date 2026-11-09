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Potpredsednica Skupštine Srbije Marina Raguš izjavila je da će prvi ozbiljan test nove parlamentarne većine na konstitutivnoj sednici novog saziva Narodne skupštine 17. novembra biti spremnost da se uspostavi politički dijalog sa opozicijom. Ona je rekla da su pobednici na izborima trebali da urade to još u izbornoj noći, kada je Srpska napredna stranka priznala poraz i pobedu Studentske liste.

- Osvojili su apsolutnu većinu, glas naroda je glas Boga, ali po našoj dobroj demokratskoj parlamentarnoj praksi onaj ko osvoji parlamentarnu većinu u takvom procentu je taj koji se prvi obraća i kreće sa mirnom, demokratskom, civilizovanom tranzicijom vlasti. To se nije desilo do danas, ali se nadam da će se to promeniti, jer u suprotnom se plašim da će im pobeda biti pirova - navela je Marina Raguš za Tanjug.

Govoreći o konstitutivnoj sednici Skupštine koja je zakazana za 17. novembar, Raguš je rekla da SNS želi da sve funkcioniše, da bude prava državotvorna opozicija koja će puno toga da izmeni kod sebe.

Raguševa je ocenila da će predstojeće sednice Narodne skupštine biti najgledanije sednice parlamentarnog zasedanja do sada i izrazila nadu da neće biti promenjena 35 godina stara praksa i ukinut prenos zasedanja jer, kako je istakla, postoji veliki javni interes za jedino političko mesto u kojem se sreću opozicija i vlast.

- Stvorila se velika sumnja, vreme je da izađete iz senki i siđete sa društvenih mreža i odgovorite na pitanja koja, sa razlogom, postavljaju čak i oni koji su glasali za vas. Sad je vreme da se pokažete, da preuzmete odgovornost, a mi vam ni na koji način nećemo praviti nikakve opstrukcije - rekla je Marina Raguš.

Komentarišući to što je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić pozvala Studentsku listu na razgovore pre konstitutivne sednice, ali joj se niko iz nove parlamentarne većine nije obratio, Raguševa je rekla da je na pobednicima izbora bilo da otpočnu tu vrstu dijaloga.