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Ana Brnabić, Predsednica Skupštine Srbije pozvala je večeras predstavnike Studentske liste (SL) na dijalog kako bi se pripremili za konstituitivnu sednicu Narodne skupštine.

"Pozivam, u skladu sa najboljim demokratskim praksama, da to urade tokom naredne nedelje i da se pripremimo za konstituisanje 15. saziva Narodne skupštine. Ukoliko to ne učine, to će svakako biti prvi put da je takav dijalog izostao", kazala je Brnabićeva za TV Pink u emisiji Hit Tvit.

Kazala je da je ovo prvi put u parlamentarnoj istorije Srbije da se niko iz parlamentarne većine nije javio trenutnim službama Skupštine Srbije da započne dijalog o tome kako će izgledati prva sednica novog saziva skupštine.

"Prvi put sada u parlamentarnoj istoriji Srbije niko ko predstavlja novu parlamentarnu većinu nije se javio trenutnim službama Narodne skupštine da se započne dijalog oko toga kako će izgledati prva konstitutivna sednica novog saziva, 15. saziva po redu. Koliko će imati potpredsednika Narodna skupština, zato što to nije nešto što je definisano poslovnikom ili zakonom o Narodnoj skupštini. To je nešto što je uvek rezultat dijaloga između onih koji su parlamentarna većina i onih koji su opozicija. Uvek je do sada većina nudila potpredsednička mesta opoziciji, različitim opozicionim grupama. U skladu sa tim se odlučivalo da li će biti pet ili šest potpredsednika, uglavnom je tako bilo. Ali o tome treba da se razgovara pre konstitutivne sednice", kazala je Brnabić.

Ona je istakla da je dosadašnja praksa bila da se nakon proglašenja konačnih izbornih rezultata pristupa razgovorima o konstituisanju parlamenta, kao i dogovorima o raspodeli mesta u skupštinskim odborima.

Navela je da je od 2012. godine uvedena praksa da se opoziciji najpre ponudi mogućnost da preuzme vođenje pojedinih skupštinskih odbora, među kojima su bili i Odbor za spoljne poslove i Odbor za evropske integracije.