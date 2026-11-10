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Slučajevi koji potresaju policijske strukture i otvaraju pitanja odgovornosti službenih lica ponovo su u centru pažnje javnosti. Dok se bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću sudi zbog sumnje da je prikrivao ubistvo na Senjaku, osmorica policajaca našla su se iza rešetaka zbog sumnje da su odgovorni za nasilnu smrt Dalibora Dragijevića u Boru. Istovremeno, istraga se širi i na Upravu carina i komunalna preduzeća u Beogradu, što ukazuje na nastavak kontrola u državnom sektoru.

O aferama koje potresaju MUP, odgovornosti unutrašnje kontrole i predstojećim sudskim procesima, za emisiju "Redakcija" govorili su Branko Pavlović, pravnik i Zdravko Rajević, predstavnik Sindikata policije i policijskih starešina.

Suđenje bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću otvorilo je pitanje zakonitosti dokaza na kojima se zasniva optužnica, nakon što je njegova odbrana iznela tvrdnje da su ih nezakonito prikupili operativci koji su u međuvremenu i sami uhapšeni. O pravnom značaju ovih tvrdnji i mogućem uticaju na dalji tok postupka govorio je advokat Pavlović.

- To nije nikakav obrt. Okrivljeni iznosi svoju odbranu onako kako je on vidi. Svakako se mora poći od pretpostavke nevinosti u svim slučajevima, kako u slučaju gospodina Milića, tako i u slučaju drugih lica iz vrha policije koja su lišena slobode i kojima je određen pritvor. To ne znači da su oni bilo šta uradili niti da su za bilo šta odgovorni. To samo znači da je sud u određenom trenutku smatrao da postoji određeni stepen verovatnoće, ali ne i nešto što bi kasnije moglo da bude presuđeno, naročito ne pravnosnažno - rekao je.

Foto: Kurir Televizija

"Svako ima pravo na fer suđenje"

Advokat je istakao da se ničija krivica ne sme unapred pretpostavljati, već da sud treba da proceni zakonitost i prihvatljivost dokaza tužilaštva i na osnovu toga donese odluku.

- Zato treba biti veoma uzdržan kada ocenjujemo šta se dogodilo. Sve to za sada predstavlja navode tužioca, odnosno navode iznete u određenoj fazi postupka. Uvek moramo da pođemo od toga da svako ima pravo na fer suđenje i da se ni za koga ne može unapred smatrati da je kriv. Naravno, odbrana će koristiti sve moguće argumente kako bi osporila dokaze tužilaštva, a sud će kasnije utvrditi koji su dokazi prihvatljivi, a koji nisu, i na osnovu toga doneti odgovarajuću odluku - kaže advokat.

Rajević je ocenio da unutar Ministarstva unutrašnjih poslova postoje suprotstavljene kadrovske grupe, koje je povezao sa Veselinom Milićem i Markom Kričkom, iznoseći tvrdnje o Kričkovom dolasku i napredovanju u policijskoj hijerarhiji.

- U potpunosti se slažem sa svime što je kolega izjavio. Očigledno je da postoje ozbiljni sukobi unutar Ministarstva unutrašnjih poslova i da su formirane određene grupe koje se međusobno sukobljavaju. Sa jedne strane je Veselin Milić sa svojom starom kadrovskom strukturom, a sa druge Marko Kričak, koji je relativno skoro došao iz Bezbednosno-informativne agencije i čija je karijera uglavnom zasnovana na političkim osnovama - naveo je.

Zdravko Rajević, predstavnik Sindikata policije i policijskih starešina Foto: Kurir Televizija

- Ono što je bilo nečuveno i što je sve iznenadilo jeste njegova sloboda da u okviru te jedinice formira svojevrsnu specijalnu jedinicu. Bila je to takozvana antiteroristička jedinica. Jedna od prvih akcija te jedinice bilo je hapšenje uzbunjivačice Nataše Prišić, koja je svojevremeno na adrese različitih ambasada slala informacije o navodnim zakulisnim radnjama u Elektroprivredi Srbije i postojanju nezakonitih prislušnih centara. Upravo je Marko Kričak bio taj koji je sproveo njeno hapšenje, izvršio pretres prostorija i, takoreći, maltretirao čitavu porodicu. Međutim, odbačena je i krivična prijava koju su oni podneli protiv Nataše Prišić, kao i prijava koju je ona podnela protiv Marka Krička i ostalih rukovodilaca MUP-a. U suštini, sve je diskutabilno - rekao je.

Rajević je doveo u pitanje postupanje tužilaštva u predmetu protiv Veselina Milića, ističući da odluku o produženju pritvora ne može samostalno da donese tužilac, već je za to neophodna odluka suda.

- Nejasno je kako je tužilaštvo uopšte moglo da prihvati čitav predmet protiv Veselina Milića i da ga drži u pritvoru puna dva meseca, uz saglasnost sudije za prethodni postupak. Tužilac, naime, ne može samostalno da produžava pritvor bilo kome, već je za to neophodna odluka suda - za Kurir televiziju, ispričao je Rajević.

01:43 "KRIČAK JE DOŠAO PO POLITIČKOJ DIREKTIVI" Rajević i Pavlović za Kurir TV o aferama koje potresaju MUP: "Očigledno je da postoje ozbiljni sukobi" Izvor: Kurir televizija

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