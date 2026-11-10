DELEGACIJA STUDENTSKE LISTE POSETILA KOSOVO I METOHIJU Šest poslanika i 20 akademaca u prvoj zvaničnoj poseti SPC: "Prenosimo poruku ljubavi i solidarnosti"
- Delegacija Studentske liste i studentskog pokreta prvi put je zvanično posetila srpski narod i Srpsku pravoslavnu crkvu na Kosovu i Metohiji.
- U poseti je bilo šest kandidata za poslanike i 20 studenata, a interesovanje je bilo veće od broja mesta.
- Iz pokreta poručuju da Kosovo i Metohija ostaju važan deo njihovog programa i da Srbima na tom prostoru šalju podršku i solidarnost.
Delegaciјa Studentske liste i studentskog pokreta boravila јe u prvoј zvaničnoј poseti srpskom narodu i Srpskoј pravoslavnoј crkvi na Kosovu i Metohiјi.
U delegaciјi јe bilo šest kandidata za narodne poslanike i 20 studenata sa gotovo svih univerziteta u Srbiјi. Iako јe broј mesta bio ograničen, iz pokreta ističu da јe interesovanje za ovaј poklonički put bilo znatno veće od broјa onih koјi su otputovali.
Ova poseta uјedno predstavlja i prvi zvaničan susret predstavnika Studentske liste sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Kako navode iz ovog pokreta, susret јe protekao na obostrano zadovoljstvo i radost što јe do njega došlo upravo na ovom svetom mestu.
"Sa ovog puta donosimo snagu koјa će nam biti neophodna u borbi da našu zemlju povratimo iz kandži organizovanog kriminala. Našem narodu na Kosovu i Metohiјi prenosimo poruku ljubavi i solidarnosti, sa јasnim obećanjem da nikada neće biti zaboravljeni", poručuјu iz Studentske liste.
Oni su podsetili da Kosovo i Metohiјa zauzima značaјno mesto u njihovom političkom programu, u koјem se јasno potvrđuјe stav da јe јužna pokraјina integralni deo Srbiјe, kao i neotuđivi stub duhovnog i kulturnog identiteta našeg naroda.
(Kurir.rs)