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Poslanik Evropskog parlamenta iz Slovenije Matej Tonin ponovio je pretnju koju je nedavno izneo premijer Slovenije Janez Janša - pitanje izručenja arhiva UDBA biće jedan od zahteva u pristupnim pregovorima Srbije sa EU.

- Pitanje izručenja arhiva UDBA biće jedan od temeljnih zahteva Slovenije u pristupnim pregovorima Srbije sa EU. Dobro je što je vlada to najavila unapred i što se to konačno rešava. Još važnije biće da se sva otvorena pitanja aktivno rešavaju na nivou obe vlade - napisao je Tonin.

Prethodno je, 27. oktobra, premijer Slovenije Janez Janša otvoreno poručio da od napretka Srbije ka EU neće biti ništa ukoliko Beograd ne preda tajne arhive Uprave državne bezbednosti (UDBA) i Jugoslovenske narodne armije (JNA).

- Eventualno odlučivanje u Srbiji za ubrzanje pregovora za ulazak u EU bismo dočekali s radošću. Međutim, nećemo dati saglasnost za bilo kakav napredak, dok Srbija ne preda Sloveniji sve arhive Udbe, SDV, JLA, ZSNZ i ostalih nekadašnjih službi SFRJ, koje se odnose na Sloveniju - napisao je Janša na Tviteru, oslanjajući se na izjavu zvaničnice EU Marte Kos o Srbiji da su "vrata u EU otvorena".