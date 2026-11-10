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Kandidati Studentske liste uputili su 9. novembra zahtev Agenciji za prostorno planiranje i urbanizam da obustavi rani javni uvid u Prostorni plan područja posebne namene rudnika "Jama Bor" i da uputi inicijativu budućoj Vladi Srbije da Odluku o izradi navedenog Prostornog plana stavi van snage, saopštio je danas studentski pokret.

Agencija za prostorno planiranje i urbanizam je 26. oktobra oglasila rani javni uvid u Prostorni plan područja posebne namene rudnika "Jama Bor" - II faza razvoja rudnika. Odluka o izradi ovog Prostornog plana doneta je u avgustu ove godine, međutim, prvi koraci u njegovoj izradi dolaze u trenutku kada je dosadašnja vlast nedvosmisleno izgubila poverenje građana, naveli su studenti na Instagramu.

Studenti ističu da su, prema nalazima međunarodnih i domaćih organizacija i nadležnih institucija, rudarske aktivnosti kompanije "Ziđin Koper" u Boru i Majdanpeku već ostavile nepovratne posledice po životnu sredinu, ali i prava, imovinu i zdravlje građana.

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Foto: Petar Aleksić

O tome, kako navode, svedoče i brojne sudske presude.

Prema oceni studenata, o tome svedoče i statistički podaci koji ukazuju na to da je rizik od obolevanja od kardiovaskularnih bolesti i kancera daleko veći u Boru i istočnoj Srbiji nego u ostatku zemlje.

"Hitnost sa kojom je uvid pokrenut pred promenu vlasti tumačimo kao neodgovoran potez kojim se pogoduje stranom investitoru i nastavak prakse po kojoj se prostorno planiranje prilagođava pojedinačnim interesima kompanija, umesto da postavlja jasne uslove i granice razvoja rudarstva", poručili su studenti.

Studenti su naglasili da takvi dalekosežni planovi, koji nose značajne rizike po životnu sredinu i kvalitet života građana Srbije, treba da budu predmet odlučivanja nove Narodne skupštine i nove Vlade.

Namera nije obustavljanje svih rudarskih aktivnosti u Srbiji, nego vraćanje poslovanja i delovanja rudarskih kompanija u granice zakona, kao i utvrđivanje lične i institucionalne odgovornosti za štetu koju su načinile ove kompanije i sistem koji im je to omogućio, dodali su studenti.

(Kurir.rs/Fonet)

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