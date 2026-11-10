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Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević oglasio se na društvenoj mreži Iks povodom postupka koji se vodi protiv televizije Informer, upozoravajući na ozbiljne posledice koje bi eventualna odluka na štetu ove medijske kuće mogla da ima po slobodu informisanja u Srbiji.

- Strahujem da u slučaju Informera gledamo suđenje sa unapred donesenom presudom, izdiktiranom u plenumaškim formatima - poručio je Vučević.

On je posebno ukazao na činjenicu da posledice ovog slučaja neće osećati samo zaposleni na Informeru, već i građani Srbije, kojima je, kako ističe, ugroženo pravo da budu informisani iz različitih izvora i da čuju različite stavove.

- Ako se ta bojazan obistini, posledice će osetiti i javnost u Srbiji. Loša presuda u ovom slučaju bila bi udarac za objektivno informisanje i pravo građana da čuju različite glasove - naveo je Vučević.

Njegova reakcija dolazi u trenutku kada je sukob između televizije Informer i Regulatornog tela za elektronske medije (REM) dodatno intenziviran.

Savet REM-a je 4. novembra izrekao sedmodnevnu zabranu emitovanja emisije "Prve info" i istovrsnih programskih sadržaja, zbog utvrđenih povreda pravila medijskog izveštavanja tokom izborne kampanje.

Ova mera odnosi se na programski sadržaj, a ne samo na naziv emisije ili termin emitovanja.

Pored toga, REM je pokrenuo i nove ispitne postupke protiv Informera, između ostalog zbog emisija emitovanih tokom predizborne kampanje i izborne tišine.

Dodatnu pažnju javnosti izazvalo je i jutrošnje obraćanje glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića, koji je saopštio da su policijski službenici došli na njegovu adresu radi privođenja u drugom postupku.