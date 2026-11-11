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Nekadašnji ministar privrede Rade Basta, koji je danas uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pod sumnjom da je u vreme dok je bio direktor "Beogradskih elektrana" oštetio to preduzeće za desetine miliona dinara i to odobravanjem neosnovanih donacija različitim sportskim klubovima, nalazi se u bliskim kumovskim vezama sa Sašom Vukovićem zvanim Boske koji se tereti da je ubio Aleksandra Nešovića zvanog Baja u restoranu na Senjaku 12. maja ove godine, ekskluzivno saznaje Kurir od dobro obaveštenog izvora!

Naime, prema rečima našeg izvora, Boske je bio venčani kum Radetu Basti na njegovom venčanju davnih dana.

Njihovo prijateljstvo nije izbledelo sa godinama, jer je zeleni "lamborgini urus" koji je vozio Saša Vuković Boske - nakon njegovog hapšenja nađen u garaži zgrade u kojoj živi Basta i to na gražnom mestu koji pripada bivšem ministru!

- Ovaj automobil je takođe predmet istrage, ko ga je kupio, od kojeg novca... Ceo grad je znao da je Boske vozio taj zeleni lamborgini urus i odjednom ga nalaze u garaži kod Baste. Njihovo prijateljstvo i kumstvo datira još iz davnih dana, jer se taj Bastin brak odavno raspao njegovom krivicom, ali očigledno ne i bliske veze koji je gajio sa Vukovićem. Cena ovakvog automobila zavisi od toga da li kupujete novi hibridni model ili polovni primerak, kao i od nivoa dodatne opreme. Na tržištu Srbije i Evrope, cene novih modela počinju od oko 305.000 € do 360.000 €, dok se polovni modeli iz ranijih godina prodaju po nižim cenama. Međutim, ta zelena boja je na vrednost ovog automobila mogla da doda još 10.000 evra - otkirva Izvor Kurir .

Da podsetimo, Saša Vuković Boske je na saslušanju u tužilaštvu priznao da je ubioAleksandra Nešovića Baju u restoranu "27" na Senjaku 12. maja, ali da je na njega pucao u samoodbrani, navodeno se u zapisniku o saslušanju osumnjičenog u koji su imali uvid beogradski mediji, a ovo ubistvo zaprepastilo je srpsku javnosti!

Dok je Vuković osumnjičen da je direktan izvršilac, njegova supruga Danka se teretila da mu je donela pištolj kojim je on pucao u žrtvu. Međutim, ona je negirala krivicu i 10. jula 2026. godine postupak protiv nje je obustavljen, a ona se nije našla na potvrđenoj optužnici iz oktobra 2026. godine.

00:18 Senjak Izvor: MUP/VJT BG

Vuković je navodno izjavio da je duže vreme pre zločina bio u lošim poslovnim odnosima sa Nešovićem i da je strahovao da će ga Nešović ubiti. Vuković, koga Više javno tužilaštvo u Beogradu tereti kao direktnog izvšioca ubistva na Senjaku, tvrdi da je Nešović po drugom dolasku u restoran navodno bio naoružan, da je te večeri pokušao da reši probleme koje je sa Nešovićem imao prethodnih meseci, a da je Nešović prvi potegao pištolj.

Tužilaštvo je naložilo policiji i da prikupi informacije da li se u radnjama Saše, ali i članova njegove porodice, stiču elementi krivičnog dela - pranje para, budući da je u proteklih 10 godina kupovao stanove i apartmane u vrednosti oko 2.500.000 evra. Ovaj bračni par inače je živeo na Senjaku, u luksuznoj vili i to na samo 400 metara od restorana u kojem se dogodilo ubistvo. Kako su pisali mediji, Danka se na društvenim mrežama neretko hvalila luksuznim putovanjima, ali i luksuznim poklonima koji je, kako je napisala, dobila od supruga.

Basta je široj javnosti najpoznatiji po funkciji ministra privrede u Vladi Srbije koju je obavljao manje od godinu dana i koje su pratili različiti medijiski skandali, ali i po snažnom zalaganju za uvođenje sankcija Rusiji, zbog čega je i isključen iz matične stranke Jedinistvene Srbije!

Naime, Basta je na funkciji ministra privrede u Vladi Srbije bio nepunih godinu dana, od kraja oktobra 2022. godine do sredine juna 2023. godine, ali ga je Skupština razrešila sa funkcije, i to po hitnom postupku. Basta je podržavao članstvo Srbije u EU, a zalagao se i za uvođenje sankcija Rusiji i podržao je proteste "Srbija protiv nasilja", zbog čega je isključen iz Jedinstvene Srbije i potom na inicijativu SPS i JS smenjen sa funkcije ministra privrede.

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