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SKANDALOZNA PRETNJA RAMUŠA HARADINAJA! Pobesneo zbog posete predstavnika Studentske liste Kosmetu i svetinjama: "Trebalo je da ih uhapse!"
- Ramuš Haradinaj ocenio je da je poseta predstavnika Studentske liste Kosovu i Metohiji neprihvatljiva i poručio da su morali da imaju dozvolu.
- Zatražio je da budu uhapšeni, dok su predstavnici Studentske liste obišli Gračanicu, Visoke Dečane i Prizren i razgovarali sa građanima.
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Ramuš Haradinaj, predsednik Alijanse za budućnost Kosova (ABK) i nekadašnji prištinski premijer, komentarisao je ulazak predstavnika Studentske liste na Kosovo i Metohiju.
Kako je rekao, neko od njih je trebalo da bude uhapšen.
- Njihov dolazak iz Srbije mora biti uz dozvolu. Ovo je nastavak i to je neprihvatljivo. Oni mogu otići bez traga, ali kosovske institucije moraju da prate njihove posete. Zakon se mora sprovesti, oni moraju biti uhapšeni - rekao je Haradinaj.
Predstavnici Studentske liste posetili su pre nekoliko dana Kosovo i Metohiju, gde su razgovarali sa građanima i obišli srpske svetinje u Gračanici, Visokim Dečanima i Prizrenu.
Kurir.rs/Indeksonline
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