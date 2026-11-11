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Ramuš Haradinaj, predsednik Alijanse za budućnost Kosova (ABK) i nekadašnji prištinski premijer, komentarisao je ulazak predstavnika Studentske liste na Kosovo i Metohiju.

Kako je rekao, neko od njih je trebalo da bude uhapšen.

- Njihov dolazak iz Srbije mora biti uz dozvolu. Ovo je nastavak i to je neprihvatljivo. Oni mogu otići bez traga, ali kosovske institucije moraju da prate njihove posete. Zakon se mora sprovesti, oni moraju biti uhapšeni - rekao je Haradinaj.

Predstavnici Studentske liste posetili su pre nekoliko dana Kosovo i Metohiju, gde su razgovarali sa građanima i obišli srpske svetinje u Gračanici, Visokim Dečanima i Prizrenu.

Kurir.rs/Indeksonline

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