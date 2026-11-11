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Spisak imena zaposlenih na RTS, koja je pročitao v.d.urednika Informativnog programa Borivoje Uskoković, a za koje je naveo da Studentska lista traži njihove dosijee uzburkao je javnost i otvorio pitanja ko i zbog čega ima pravo da uputi takav zahtev u vezi sa zaposlenima na javnom servisu. Sada je stiglo detaljno objašnjenje: oglasili su se predstavnici studenata u blokadi, koji su detaljno naveli kako, zašto i po kom osnovu su uputili pomenuti zahtev RTS.

Naime, kako je večeras objavljeno na Iks nalogu FDU u blokadi, oni su 3. novembra poslali zahtev RTS-u u kom traže informacije od javnog značaja.

- U skladu sa članom 15. stav 4. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, tražilac nije dužan da navede razloge za podnošenje zahteva. Ipak, radi transparentnosti, u prilogu Vam dostavljamo naš zahtev i molimo Vas da ga pažljivo pročitate kako bismo izbegli dalje proizvoljne interpretacije i neosnovane zaključke - navode oni.

Dalje naglašavaju da je u pitanju administrativna procedura koja ne preti nikome.

- U pitanju je naše pravo da znamo sve - pravo koje koristimo, a za koje je istekao zakonski rok. RTS nije dostavio zahtevane informacije, nije obavestio o prispeću zahteva niti o tome da li je u zahtevu nešto zakonski neregularno. Umesto toga, započeli su medijsku kampanju u kojoj, kako navode, studenti traže dosijee zaposlenih. Mi ne tražimo ničije privatne podatke. Tražimo javnu istinu o javnom servisu. Vreme je da je RTS isporuči - zaključuju oni.