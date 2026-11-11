OGLASIO SE FDU U BLOKADI! Evo ko je, zbog čega i po kom osnovu tražio informacije o zaposlenima na RTS - OBJAVLJEN DOKUMENT
- FDU u blokadi saopštio je da je 3. novembra RTS-u poslao zahtev za informacije od javnog značaja, pozivajući se na zakon i pravo na pristup podacima.
- Navode da ne traže privatne podatke zaposlenih, već odgovore o javnom servisu, i tvrde da RTS nije dostavio tražene informacije u zakonskom roku.
Spisak imena zaposlenih na RTS, koja je pročitao v.d.urednika Informativnog programa Borivoje Uskoković, a za koje je naveo da Studentska lista traži njihove dosijee uzburkao je javnost i otvorio pitanja ko i zbog čega ima pravo da uputi takav zahtev u vezi sa zaposlenima na javnom servisu. Sada je stiglo detaljno objašnjenje: oglasili su se predstavnici studenata u blokadi, koji su detaljno naveli kako, zašto i po kom osnovu su uputili pomenuti zahtev RTS.
Naime, kako je večeras objavljeno na Iks nalogu FDU u blokadi, oni su 3. novembra poslali zahtev RTS-u u kom traže informacije od javnog značaja.
- U skladu sa članom 15. stav 4. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, tražilac nije dužan da navede razloge za podnošenje zahteva. Ipak, radi transparentnosti, u prilogu Vam dostavljamo naš zahtev i molimo Vas da ga pažljivo pročitate kako bismo izbegli dalje proizvoljne interpretacije i neosnovane zaključke - navode oni.
Dalje naglašavaju da je u pitanju administrativna procedura koja ne preti nikome.
- U pitanju je naše pravo da znamo sve - pravo koje koristimo, a za koje je istekao zakonski rok. RTS nije dostavio zahtevane informacije, nije obavestio o prispeću zahteva niti o tome da li je u zahtevu nešto zakonski neregularno. Umesto toga, započeli su medijsku kampanju u kojoj, kako navode, studenti traže dosijee zaposlenih. Mi ne tražimo ničije privatne podatke. Tražimo javnu istinu o javnom servisu. Vreme je da je RTS isporuči - zaključuju oni.
Podsetimo, juče je u javnost isplivao snimak na kome se čuje kako Uskoković čita imena zaposlenih ljudi na RTS čiji se, kako se navodi, dosijei traže, i na kraju govora poručuje da su "obrali bostan".