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Centralna državna ceremonija povodom obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu održana je danas kod Spomen-kosturnice branilaca Beograda u Prvom svetskom ratu na Novom groblju, a vence je  ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i tehničkom mandatu i predsednica Odbora za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije Milica Đurđević Stamenkovski.

- Kad tuđa ruka sklopi moje oči i prospe zemlju po grudima golim, ostaće moja duša da svedoči i posle smrti koliko te volim, Srbijo. Danas je hiljade cvetova, hiljade ruža, položeno na spomenik srpskom vojniku u Prvom svetskom ratu, koji, kao što možete videti, jednom rukom čvrsto drži ono čime je branio otadžbinu, a drugom, još čvršće, ono zbog čega je branio. I sve je mogao u tom ratu da izgubi, i sve je moglo da padne, ali zastava Srbije, kao zastava slobode, nikada. Došli smo danas njima da se poklonimo, da se poklonimo njima, da bismo se mi uspravili. Srpski narod je više voleo Srbiju i od svog života. Kada je neko spreman da ljubav prema otadžbini plati sopstvenim životom, taj je nepobediv. Neka je večna slava svim junacima velikog rata, jer veliki rat odlučili su mali narodi, i neka mali, slobodoljubivi, pravdoljubivi, slobodarski narodi odluče o budućnosti, zato što će mali, slobodarski narodi uvek, iznad svega, birati mir i birati slobodu. Slava vam, dedovi, neka je večna Srbija - poručila je Đurđević Stamenkovski.

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