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Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nijedan kriminalac nije u Srbiji uhapšen zbog reketiranja, iako je, prema evidenciji koju ima, više od 500 ljudi bilo žrtva reketiranja.

"Od toga je negde polovina platila reket, polovina nije platila reket. Reč je o ljudima različitih zanata, različitih poslova kojima se bave. Sve što je prijavljeno policiji nije rešeno. Otkriću vam još jedan detalj - vlasnik jednog restorana prijavio je zahtev pripadnika jednog klana da plati 500.000 evra. Postoji beleška, postoji sve. Pet minuta pošto je on to prijavio, dobio je poruku na telefon: 'E, pošto si prijavio UKP-u, više nam ne dođeš 500.000, nego milion'", rekao je Vučić i dodao da ti kriminalci nisu uhapšeni.

Ukazao je da je, sa druge strane, 20 ljudi privedeno na informativni razgovor jer je neko prijavio kako neko uništava dokumentaciju u prostorijama Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Dodao je da ne želi da govori o pretnjama koje svakodnevno dobija jer, kako je naveo, zna da je tako manji teret na drugim ljudima.