"VLASNIKA RESTORANA REKETIRALI ZA POLA MILIONA EVRA, 5 MINUTA POŠTO JE PRIJAVIO POLICIJI STIGLA MU PORUKA 'SAD NAM DOĐEŠ' MILION" Vučić: Meta više od 500 ljudi
- Vučić tvrdi da je više od 500 ljudi bilo žrtva reketiranja, a da nijedan kriminalac zbog toga nije uhapšen.
- Navodi i slučaj vlasnika restorana koji je prijavio zahtev za 500.000 evra, pa je ubrzo dobio poruku da sada duguje milion.
Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nijedan kriminalac nije u Srbiji uhapšen zbog reketiranja, iako je, prema evidenciji koju ima, više od 500 ljudi bilo žrtva reketiranja.
"Od toga je negde polovina platila reket, polovina nije platila reket. Reč je o ljudima različitih zanata, različitih poslova kojima se bave. Sve što je prijavljeno policiji nije rešeno. Otkriću vam još jedan detalj - vlasnik jednog restorana prijavio je zahtev pripadnika jednog klana da plati 500.000 evra. Postoji beleška, postoji sve. Pet minuta pošto je on to prijavio, dobio je poruku na telefon: 'E, pošto si prijavio UKP-u, više nam ne dođeš 500.000, nego milion'", rekao je Vučić i dodao da ti kriminalci nisu uhapšeni.
Ukazao je da je, sa druge strane, 20 ljudi privedeno na informativni razgovor jer je neko prijavio kako neko uništava dokumentaciju u prostorijama Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Dodao je da ne želi da govori o pretnjama koje svakodnevno dobija jer, kako je naveo, zna da je tako manji teret na drugim ljudima.
- O sebi neću da govorim i o svakodnevnim pretnjama, jer se tome radujem, bolje se osećam kad je tako, jer znam da će na drugima teret biti manji. Sa druge strane, to mi pokazuje i osvetljava put. Znam da sam na putu slobode i znam da će moje hrabro držanje doneti hrabrosti drugim ljudima i da će više njih hteti da se bori protiv onih kojima nije ni do naroda, ni do ujedinjenja, niti do bilo čega drugog - istakao je Vučić.