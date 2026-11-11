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Na zahtev vršioca dužnosti glavnog urednika Informativnog programa hitno su reagovale nadležne službe u RTS-u. Utvrđeno je ko je od zaposlenih nezakonito poslao snimke Televiziji Informer sa jučerašnjeg zatvorenog sastanka redakcije Informativnog programa u našoj kući. RTS poseduje dokaze.

U toku su zakonom propisani postupci na osnovu kojih će se definitivno utvrditi učinilac ovog protivzakonitog delovanja, saopštio je v.d. glavnog urednika Informativnog programa Borivoje Uskoković.

Uskoković je poručio zaposlenima da se posvete poslu i da ne rade protiv svoje kuće.

V.d. glavnog urednika Informativnog programa prethodno je podneo prijavu direktoru Opštih poslova RTS-a, zahtevajući da se hitno utvrdi kako je snimak internog sastanka sa zaposlenima u Desku Informativnog programa dospeo na Televiziju Informer.

Na snimku emitovanom na Informeru, jasno se vidi da je neko mobilnim telefonom snimao ekran programa za obradu video-materijala, čime je zloupotrebljen snimak sastanka zatvorenog tipa.

Uskoković je ranije upozorio da unutar RTS-a postoje pojedinci koji ometaju proces proizvodnje programa i nastojanja da javni servis bude u službi građana.

Kurir.rs/RTS

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