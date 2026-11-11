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V.d. predsednika Srbije Ana Brnabić uputila je pismo Marti Kos, Evropskom parlamentu, Evropskoj komisiji i drugim evropskim institucijama povodom toga što je v.d. izvršnog direktora programa RTS čitao dokument sa imenima 50 novinara javnog servisa koje je dostavila Studentska lista.

"Vršilac dužnosti izvršnog direktora programa Radio-televizije Srbije (RTS), javnog servisa Srbije, čita svojim novinarima zahtev Studentske liste da im dostavi dosijee o 50 novinara RTS-a. Zatim, umesto da se tome usprotivi, nastavlja da naglas čita njihova imena, u sceni koja podseća na komunističke čistke. Ovi novinari su među mnogima koji su se našli na meti Studentske liste, koja pravi crne liste i zastrašuje ljude zbog navodne nelojalnosti. Žele da ljude slome strahom, ali su i sami kukavice. Zahtev upućen RTS-u nije bio potpisan – niko nije imao hrabrosti da stavi svoje ime na njega ili preuzme odgovornost. Anonimnost za naše nove gospodare, a teror, ponižavanje i blaćenje za obične podanike koji odbijaju da kleknu pred njima", poručila je Brnabić.

"Sramotno je što je vršilac dužnosti direktora, umesto da stane u odbranu svojih novinara ili dovede u pitanje legitimnost takvog zahteva, proglasio ultimatum legitimnim i najavio da će postupiti po njemu. Zastanimo na trenutak i razmislimo o tome: anonimna grupa targetira 50 novinara, a rukovodstvo nacionalnog javnog servisa joj se pokorava. To je „sloboda medija“ u Srbiji kojom vlada Studentska lista", navela je.