Slušaj vest

Američki časopis Forin polisi (FP) ocenio je danas da će najveći izazov za studentski pokret u Srbiji, koji je na izborima 25. oktobra osvojio parlamentarnu većinu, biti prelazak iz protestnog pokreta u političku organizaciju sposobnu da formira i vodi vladu.

U analizi novinara Aleksa Eroa navodi se da su studentska lista i njena decentralizovana struktura, odsustvo prepoznatljivog lidera i ideološka raznolikost doprineli izbornoj pobedi, ali da bi iste karakteristike mogle da postanu prepreka u upravljanju državom.

Rok za vladu 90 dana

Studentska lista osvojila je oko 53 odsto glasova i 140 poslaničkih mandata, čime je okončana 14-godišnja neprekidna vlast Srpske napredne stranke (SNS), koja je dobila 103 mandata. Izlaznost je bila blizu 70 odsto, a nova vlada mora da bude formirana u roku od 90 dana od objavljivanja konačnih rezultata.

Ero ocenjuje da studentski pokret još nije rešio osnovna pitanja rukovođenja, uključujući izbor mandatara i način usklađivanja različitih političkih struja unutar pokreta.

Nosilac studentske liste Ilija Srdanović izjavio je da će se o imenovanjima u budućoj vladi odlučivati kolektivno, dok studentski plenumi nameravaju da zadrže nadzornu ulogu. Autor analize upozorava da bi takav model mogao da stvori dva centra odlučivanja, jer će izabrani poslanici morati da donose odluke brzo, dok plenumi žele da očuvaju neposredno učešće u političkom procesu.

Ilija Srdanović Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dodatni problem predstavljaju razlike među članovima pokreta u vezi sa tzv. Kosovom, odnosima sa Rusijom i evropskim integracijama Srbije, koje bi mogle da otežaju postizanje saglasnosti o ključnim spoljnopolitičkim pitanjima.

Među izazovima nove vlasti biće i sprovođenje reformi u državnoj administraciji, policiji i obaveštajnim službama, gde su i dalje prisutni kadrovi povezani sa SNS. Ero upozorava da bi neselektivne smene i čistke mogle da dovedu do nove politizacije institucija, umesto do njihove depolitizacije.

Ključni izazovi

Nova vlada moraće da odgovori i na ekonomske probleme građana, budući da nejasan ekonomski program studentskog pokreta i nedovoljno razrađeni planovi investicija već izazivaju pitanja među ekonomistima.

Autor ističe da ni Aleksandra Vučića ne treba otpisivati, jer SNS zadržava 103 poslanička mesta, uticaj u lokalnim samoupravama, državnoj administraciji i medijima, kao i razvijene mreže političkog i ekonomskog uticaja.

Foto: Marko Kranjc

Kao dodatni test za studentski pokret navodi se i predstojeći predsednički izbori, koji bi trebalo da budu održani do kraja decembra. Studentska lista moraće da predloži kandidata dok istovremeno bude radila na formiranju vlade, a eventualni poraz mogao bi da dovede do situacije u kojoj bi delila vlast sa predsednikom koji se protivi njenom programu.

Ero zaključuje da je studentski pokret uspeo da okonča dugogodišnju političku dominaciju SNS na izborima, ali da će za izgradnju funkcionalnog političkog sistema biti potrebno mnogo više od izborne pobede.