Spoljna politka Srbije i nacionalni interesi neće pretrpeti nikakve zaokrete niti se očekuje značajno menjanje kursa, jer se i u programu Studentske liste mogu prepoznati oslonci na istim međunarodnim adresama na kojima je i prethodna vlast insistirala, kao i strateško opredeljenje za članstvo u EU.

Objava politike Studentske liste u ovom segmentu pokazala je da su optužbe Srpske napredne stranke, koja je poražena na izborima, bile potpuno neutemeljene, pre svega tvrdnje da će Studentska lista uvesti sankcije Rusiji, priznati nezavisno Kosovo, okrenuti leđa Republici Srpskoj ili ugroziti strateško partnerstvo Beograda i Pekinga.

Principi i prioriteti

- Spoljnu politiku vodićemo u skladu sa Ustavom, obuhvatajući principijelne, uravnotežene i pragmatične spoljnopolitičke prioritete, koncentrisane na predstavljanje u odnosima sa drugim državama, međunarodnim organizacijama i institucijama, kao i zaštiti državnih i nacionalnih interesa Republike Srbije, njenih državljana, dijaspore i pravnih lica u inostranstvu. U skladu sa Rezolucijom o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije od 26. decembra 2007, očuvaćemo vojnu neutralnost kao strateško opredeljenje Srbije - početni je deo prilično obimnog teksta koji je Studentska lista objavila pod nazivom "Spoljni poslovi i nacionalni interesi".

Skupština Srbije Foto: Marko Karović

U njemu se navodi opredeljenje da se očuva "tradicionalno partnerstvo" sa Rusijom i da se zadrži "dosledan stav da uvođenje sankcija bilo kojoj državi, entitetu ili pojedincu predstavlja odraz političkog stava, koji nije pokazatelj uverenja da sankcione mere doprinose rešavanju političkih i bezbednosnih izazova, posebno imajući u vidu sopstveno istorijsko iskustvo i direktnih implikacija pomenutih mera na lokalno stanovništvo".

- Republika Srbija će zadržati principijalno stanovište o neuvođenju restriktivnih mera prema Ruskoj Federaciji. Istovremeno, pridržavaćemo se principijelnog međunarodnopravnog stanovišta o poštovanju teritorijalnog integriteta svih suverenih zemalja sveta, uključujući i celovitost i nepovrediost teritorije Republike Ukrajine, uz dosledno zalaganje za okončanje ratnih sukoba, mirno rešavanje sporova i razvoj što boljih odnosa sa oba prijateljska naroda - navodi se u programu.

Kontinuitet u spoljnoj politici vidi se i kroz najavu da će Studentska lista razvijati odnose sa SAD i nastaviti strateški dijalog, a planira i da uključi srpsku dijasporu u Americi kroz institucionalne mehanizme saradnje.

Takođe, program navodi da će biti razvijano sveobuhvatno strateško partnerstvo sa Kinom, "kao našim najvažnijim trgovinskim partnerom u Aziji", a namerava se i proširivanje te saradnje sa ekonomske, infrastrukturne i industrijske na visokotehnološke investicije.

- U svim budućim projektima insistiraćemo na poštovanju domaćih propisa, ekoloških standarda, prava radnika i bezbednosti na radu.

Protiv nezavisnog Kosova: Svi sporazumi biće podvrgnuti proceni Studentska lista na početku programa navodi da će se boriti za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, u skladu sa Ustavom i Rezolucijom 1244. - Dosledno ćemo se protiviti jednostrano proglašenoj nezavisnosti tzv. Republike Kosovo i nećemo dozvoliti njeno učlanjivanje u međunarodne organizacije. Procesuiraćemo sve odgovorne predstavnike režima za sva potencijalna krivična dela u vezi sa sklapanjem i sprovođenjem neustavnih sporazuma na štetu Srbije: svi sporazumi moraju biti podvrgnuti proceni ustavnosti, a neprihvatljivo je sprovođenje bilo kakvih neustavnih odredbi bilo kog zaključenog sporazuma. Poseban napor uložićemo u unapređenje položaja Srba na KiM, kako severno, tako i južno od Ibra, kako u šest opština sa srpskom većinom, tako i u mestima sa značajnijim srpskim stanovništvom koja se nalaze van ovih opština - piše u programu, uz obavezu čuvanja obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanove na KiM.

Izrael je verovatno jedina tačka u kojoj bi Studentska lista mogla da učini veliki zaokret, ako je suditi po najavama prekida vojne saradnje. Međutim, u ovom delu programa to se ne pominje eksplicitno.

- Naš narod dobro zna šta znači biti žrtva genocida i etničkog čišćenja, i zato ćemo se protiviti svakom obliku tlačenja slabijih od strane jačih. U skladu sa time, nećemo biti saučesnici u sistematskom pokušaju uništenja palestinskog naroda koji Izrael sprovodi na teritoriji Gaze i intenziviraćemo slanje humanitarne pomoći u Palestinu kako bi se spasili ljudski životi i umanjio broj žrtava - piše u programu.

Konkretni pomaci

Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja ocenjuje za Kurir da je na spoljnopolitičkom planu očekivano napravljen kontinuitet u zaštiti vitalnih nacionalnih interesa Srbije, što se pre svega odnosi na očuvanje njene teritorijalne celovitosti i suvereniteta.

Nikola Perišić Foto: Kurir Televizija

- Nema nikakve dileme da priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova nije opcija, baš kao što je neprihvatljiva i dalja predaja nadležnosti prištinskim vlastima na štetu srpskog naroda. Drugi ključni stub nacionalne politike ostaje snažna podrška srpskom narodu u BiH, prvenstveno kroz doslednu zaštitu dejtonske autonomije i nadležnosti Republike Srpske. U složenim globalnim okolnostima, očuvanje i unapređenje dobrih odnosa sa svim velikim silama ostaje od presudnog značaja za stabilnost i razvoj zemlje. Dobri odnosi sa Rusijom pokazuju se kao pragmatičan i ekonomski opravdan potez. Zahvaljujući principijelnoj odluci da ne uvede sankcije, Srbija je obezbedila energetsku stabilnost i isporuke gasa po trostruko nižoj ceni u odnosu na tržišnu, što direktno štiti domaću privredu i životni standard građana - objašnjava Perišić.

Foto: Printscreen X

On smatra da su dalji razvoj i produbljivanje odnosa sa SAD i Kinom od izuzetne važnosti za jačanje političkog dijaloga i privlačenje novih investicija.