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Marija Radovanović, bivša sekretarka Medicinskog fakulteta u Beogradu, juče je, neposredno pred početak prve sednice novog saziva Skupštine Srbije, na stepenicama parlamenta jogurtom isprskala glumicu Lidiju Vukićević, koja se nalazi na listi SNS.

I dok policija najavljuje reakciju, Marija Radovanović je na društvenim mrežama ponudila svoj ugao gledanja na ovaj incident.

- Moj jučerašnji postupak jeste za osudu. Nije trebalo to da uradim. Ali sam uradila. Izrevoltirana nadmenim prilaskom dotične radikalke/SNS-ovke. Pogodilo me je i njeno uvredljivo obraćanje nama okupljenima. Od toga se u meni pokrenulo nešto što nije trebalo da me obuzme. U momentu su mi se skupile i stvari koje sam sama preživljavala - otkaz, pretnje dr Smrt, svakodnevne uvrede da sam ustaša, fizički napad SNS-ovca na mene na dan izbora, brojne kupovine glasova koje sam tog dana sprečila... ali i ono što smo kao društvo svi preživeli - krađe, ubistva, nadstrešnica, plantaže droge, zvučni top, gaženje kolima, prebijanje palicama... Pukao mi je film, iz torbe sam izvadila jogurt koji sam ponela za doručak i polila sam tu osobu. Lično smatram da ona, kao član OKG SNS, treba da bude kažnjena za sve što sam nabrojala. Ali ne na ovaj način, već od strane suda. Takođe smatram da za svoj postupak i ja treba da odgovaram u skladu sa zakonom. Hvala bogu, institucije sada mogu da rade, pa me je policija pozvala da dam izjavu. Javni tužilac u mom postupku nije našao postojanje elemenata krivičnog dela za koje bi me gonio. Biće podneta prekršajna prijava zbog remećenja javnog reda i mira, čega jeste bilo. Od odgovornosti ne bežim, naprotiv. Odgovornost je samo moja - rekla je ona.

Lidija Vukićević Foto: Ilija Ilić

- Ovo je bio samo i isključivo moj lični čin. Nikako se ne može pripisati Studentskoj listi i studentskom pokretu. Moj postupak nije instruisan, podstaknut ni podržan od strane Studentske liste, a ni od nekog drugog, niti će me za moju prekršajnu odgovornost bilo ko pomilovati. Studentski pokret nije odgovoran za ono što ja kao građanin ove zemlje osećam prema pripadnicima bivšeg režima i što kao čovek nisam mogla da se suzdržim na provokativno ponašanje jedne radikalke. Za moj postupak odgovorna sam samo ja i niko drugi. Niko osim mene ne treba da preuzima odgovornost za ono što sam ja u trenutku afekta uradila - navela je.

Radovanović je i juče, u izjavi za Nova.rs, pokušala da objasni svoj postupak revoltom prema SNS i svemu što je predstavljala njihova vladavina u proteklih 14 godina.

- Ljuta sam i smatram da treba da trpe kritiku na različite načine za sve što su nam uradili. Lidija Vukićević kao javni funkcioner takođe mora da trpi veći stepen kritike. Kad sam videla kako oholo ulazi u skupštinu, reagovala sam u afektu i prišla joj s doručkom koji sam držala u rukama i polila joj kosu jogurtom. Prosto sam morala nekako da odreagujem i izrazim kritiku prema onome što ona i njena politika, tačnije politika njene stranke, predstavljaju - rekla je za naš portal Marija Radovanović.

Na pitanje da li se plaši krivičnog gonjenja, dodala je da je spremna na sve.

- Prosula sam joj jogurt na kosu, koji je pun proteina i pomaže u njenom negovanju. Nisam je čupala ni vukla za kaput, kako je ona kasnije izjavila. Ovo nije nikakvo krivično delo, a ja sam spremna na sve jer stojim iza svake stvari koju sam uradila. Niko me nije poslao da ovako nešto učinim, to je bila reakcija u momentu, u sekundi. Na taj način sam pokazala šta osećam prema okupiranom Pionirskom parku, prema pomilovanjima ubica, prema nasilju koje smo trpeli i zbog krivaca koji nisu gonjeni za nadstrešnicu. Po mom mišljenju, zaslužuju katran, perje i šišanje, a dobili su negu kose, tako da su dobro prošli - istakla je ona.

Lidija Vukićević takođe se oglasila nakon ovog incidenta. Oglasili su se i studenti Medicinskog fakulteta u Beogradu i ogradili se od ovog čina.