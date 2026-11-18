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Novi saziv Skupštine Srbije konstituisan je u utorak, čime je počeo da teče zakonski rok od 90 dana za formiranje nove Vlade Srbije. To znači da kabinet u Nemanjinoj 11 mora da bude formiran do 15. februara 2027. godine.

Ali, postoji velika šansa da se ne čeka do tada, kako je najavio prvi na Studentskoj listi, poslanik Ilija Srdanović.

- Sledeći institucionalni korak raspisivanje predsedničkih izbora, postoji mogućnost da do kraja godine bude formirana nova Vlada Srbije - rekao je Srdanović.

Konstituisanje Skupštine Srbije

Lomljenje slavskog kolača pred ulazak u Skupštinu Srbije, polivanje jogurtom poslanice Lidije Vukićević, deo su događaja koji su obeležili formiranje petnaestog saziva parlamenta, uoči polaganja zakletvi prisutnih 244 poslanika Skupštine Srbije.

To je bio uvod za formiranje Vlade Srbije, kojoj će fokus, prema najavama, biti na reformama u mnogim oblastima - od ekonomije i energetike do spoljne politike i odnosu prema Evropskoj uniji i Kosovu i Metohiji.

Ali, i dalje se ne zna ko će ih sprovoditi, na čelu sa premijerom. Kandidati za Nemanjinu 11, po Ustavu Srbije, ne moraju nužno biti poslanici, niti među onima koji su se nalazili na samim izbornim listama, što otvara mogućnost za ulazak šireg kruga nestranačkih stručnjaka.

Predstavnici Studentske liste su, upitani o imenima novi ministara, poručivali da se "sve radi u dogovoru na relaciji Studentski pokret i kandidati sa Studentske liste".

Evo ko se sve do sada spominjao kao mogući premijer.

Dejan Šoškić

Ime profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i bivšeg guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića se, do sada, najčešće dovodilo u kontekst kandidata za ovog šefa Nemanjine 11.

Analitičar Đorđe Vukadinović jedan je od onih koji je upravo Šoškiću davao najviše šansi za tu poziciju. Rekao je da ne raspolaže informacijama iz krugova koji odlučuju o kandidatima, kao i da su studenti ranije pokazali da umeju da iznenade svojim odlukama.

Foto: Beta/Milan Ilić

- Studentska lista voli tu vrstu iznenađenja, ali ako mene pitate ja mislim da je gospodin Šoškić najozbiljniji kandidat za premijera, a gospodin Saičić za predsednika. Mene zanima jako i spisak ministara, to je ono što će dosta uticati na to kakva će se politika voditi - istakao je ranije za Blic TV Vukadinović.

Šoškić je po pitzanju ove teme bio oprezan. Upitan da li će postati novi premijer, Šoškić je odgovorio:"Ne, to svakako ne bih mogao da kažem u ovom trenutku". Na pitanje da li bi želeo da preuzme tu funkciju, odgovorio je da je to hipotetička mogućnost.

llija Srdanović

Sem Šoškića, Iliji Srdanoviću, kardiologu i profesoru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, se takođe daju ozbiljne prognoze za novog premijera. Srdanović je bio prvi na Studentskoj listi na izborima, a njegov ulazak u aktivnu politiku počeo je tokom studentskih protesta, na kojima se često pojavljivao kao govornik.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Srdanović je za medije ranije rekao da bi bio spreman da prihvati eventualnu kandidaturu, uz ogradu da će za svako personalno rešenje biti "izabran onaj kandidat za koga budu zajednički smatrali da će učiniti najbolje u interesu građana Srbije".

Kao jedno od imena spominjao se i Branko Milutinović, suosnivač "Nordeusa".

Jovo Bakić šef poslaničke grupe

Iako se njih dvojica izdvajaju kao jedni od najozbiljnijih kandidata, ne isključuje se mogućnost da Studentska lista iznenadi javnost i predloži nekoga ko do sada nije bio u prvom planu.

Foto: Nemanja Nikolić

Što se tiče ministara, jedino je sociolog Jovo Bakić spominjao javno da bi bio naredni ministar unutrašnjih poslova, ali to više nije opcija, jer je izabran za šefa poslaničke grupe Studentske liste.