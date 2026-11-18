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Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vućević uputio je danas saučešće porodici, prijateljima i pripadnicima Vojske Srbije povodom smrti pilota majora Gorana Bulajića i poručio da je Srbija ostala bez bez jednog od najboljih pilota Vojske Srbije, junaka i patriote.

On je na svom Instagram nalogu napisao da će se sa dubokim poštovanjem i velikim ponosom pamtiti njegova hrabrost, posvećenost pozivu i časna služba otadžbini i svom narodu.

- Njegovoj porodici, prijateljima, kolegama, Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane upućujem najiskrenije saučešće. Neka mu je večna slava - naveo je Vučević.

Major Goran Bulajić je rođen 25. marta 1973. godine u Beogradu i u Vojsci Srbije je bio od 1996. godine.