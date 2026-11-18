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Dok se u skupštinskim klupama formiraju novi tabori, u kojima poslaničku grupu Studentska lista predvodi Jovo Bakić, a grupu Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić, javnost sa velikom pažnjom prati hoće li na čelo parlamenta danas sesti Stojan Radenović ili Aleksandar Čupić.

O atmosferi koja je obeležila povratak politike u skupštinsku salu, ali i incidentima ispred same zgrade, u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji govorili su marketinški stručnjak Nebojša Krstić i urednik "Nove srpske političke misli" Đorđe Vukadinović.

Atmosfera u sali bolja od očekivane, ali bez strogog režima

Komentarišući prvi radni dan poslanika i višesatno izlaganje predstavnika opozicije, Nebojša Krstić je istakao da ga je ponašanje u samoj sali prijatno iznenadilo, uprkos tenzijama koje su se dešavale van zgrade parlamenta.

- Ako zanemarimo neprijatan doček poslanika opozicije ispred zgrade, atmosfera u samoj Skupštini bila je iznenađujuće dobra. Iako je izlaganje predstavnika vlasti trajalo više od tri sata, rasprava je protekla disciplinovano, uz tek poneku duhovitiju upadicu, baš onako kako i treba da izgleda rad u parlamentu.

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak Foto: Kurir Televizija

On se osvrnuo i na najave da bi u novom sazivu mogla biti uvedena rigoroznija disciplina, ocenjujući da bi preterano kažnjavanje poslanika ugušilo parlamentarnu dinamiku.

- Nisam pristalica najava da će se uvoditi strogi režim i kažnjavanje. Žamor i umerena dobacivanja postoje u svim parlamentima, poput britanskog, i doprinose dinamici, dok god nisu vulgarna i ne predstavljaju opstrukciju. Opoziciji, koja ionako ima manje vremena, treba dozvoliti da slobodno kritikuje, pa i da izađe iz okvira teme ako to ima smisla - baš kao što se to tolerisalo i u prethodnom sazivu.

Govoreći o širem društvenom značaju rada novog saziva, Krstić je zaključio da je za stabilnost zemlje presudno da se političke borbe vode unutar institucija.

- Važno je da se u parlamentu vodi otvorena debata, jer je mnogo korisnije da se političke rasprave odvijaju u Skupštini, nego da se politika izmešta na ulice, mostove i fakultete, gde joj nije mesto.

Pravi test za novu vlast tek sledi

Sa druge strane, Đorđe Vukadinović jučerašnja dešavanja u skupštinskim klupama vidi kao sasvim uobičajeno odmeravanje snaga, uz jasnu ogradu od incidenata koji su se dogodili na ulici.

- Ako posmatramo samu sednicu, ona je izgledala uobičajeno za parlamentarnu praksu. Za ružan incident izvan zgrade sa jogurtom i Lidijom Mukićević postoje nadležni organi, dok je sve u sali bilo deo uobičajene strategije - opozicija maksimalno koristi svoje poslovničko vreme za slanje političkih poruka, a većina ponekad odluči da pusti raspravu kako bi se sve brže završilo glasanjem.

Podsećajući na prethodne godine i način na koji se ranije upravljalo parlamentom, urednik "Nove srpske političke misli" upozorio je da nova većina ne sme da upadne u zamku revanšizma.

- Skupština je najvažnija institucija i ogledalo društva, ali ju je bivša vlast godinama sistematski urušavala i unižavala, želeći da postoji samo jedan centar moći - ličnost i kabinet Aleksandra Vučića. Sada su se uloge promenile i naprednjaci kao nova opozicija koriste mogućnosti koje im pruža Poslovnik. Iako oni nemaju mnogo moralnog prava da se žale, s obzirom na bahatost koju su ranije pokazivali i način na koji je Ana Brnabić opoziciji oduzimala reč zbog navodnog skretanja s dnevnog reda, smatram da u društvu i parlamentu ne sme da vlada princip odmazde.

Đorđe Vukadinović, urednik "Nove srpske političke misli" Foto: Kurir Televizija

Na kraju, on je poručio da će se istinski odnos nove parlamentarne većine prema političkim neistomišljenicima pokazati tek nakon što se završi glasanje za rukovodstvo Skupštine.

- Poslanike treba pustiti da u granicama razumnosti govore o onome što smatraju važnim, jer je daleko bolje da se rasprave i svađe vode u Skupštini nego na ulicama i u parkovima. Kako će se nova vlast zaista ponašati prema opoziciji, videćemo tek kada se za predsednika parlamenta izabere njihov kandidat, gospodin Čupić.

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