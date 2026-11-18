KRSTIĆ I VUKADINOVIĆ O NOVOM SAZIVU SKUPŠTINE: "Atmosfera bolja od očekivane, ali pravi test za vlast tek predstoji!"
Dok se u skupštinskim klupama formiraju novi tabori, u kojima poslaničku grupu Studentska lista predvodi Jovo Bakić, a grupu Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić, javnost sa velikom pažnjom prati hoće li na čelo parlamenta danas sesti Stojan Radenović ili Aleksandar Čupić.
O atmosferi koja je obeležila povratak politike u skupštinsku salu, ali i incidentima ispred same zgrade, u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji govorili su marketinški stručnjak Nebojša Krstić i urednik "Nove srpske političke misli" Đorđe Vukadinović.
Atmosfera u sali bolja od očekivane, ali bez strogog režima
Komentarišući prvi radni dan poslanika i višesatno izlaganje predstavnika opozicije, Nebojša Krstić je istakao da ga je ponašanje u samoj sali prijatno iznenadilo, uprkos tenzijama koje su se dešavale van zgrade parlamenta.
- Ako zanemarimo neprijatan doček poslanika opozicije ispred zgrade, atmosfera u samoj Skupštini bila je iznenađujuće dobra. Iako je izlaganje predstavnika vlasti trajalo više od tri sata, rasprava je protekla disciplinovano, uz tek poneku duhovitiju upadicu, baš onako kako i treba da izgleda rad u parlamentu.
On se osvrnuo i na najave da bi u novom sazivu mogla biti uvedena rigoroznija disciplina, ocenjujući da bi preterano kažnjavanje poslanika ugušilo parlamentarnu dinamiku.
- Nisam pristalica najava da će se uvoditi strogi režim i kažnjavanje. Žamor i umerena dobacivanja postoje u svim parlamentima, poput britanskog, i doprinose dinamici, dok god nisu vulgarna i ne predstavljaju opstrukciju. Opoziciji, koja ionako ima manje vremena, treba dozvoliti da slobodno kritikuje, pa i da izađe iz okvira teme ako to ima smisla - baš kao što se to tolerisalo i u prethodnom sazivu.
Govoreći o širem društvenom značaju rada novog saziva, Krstić je zaključio da je za stabilnost zemlje presudno da se političke borbe vode unutar institucija.
- Važno je da se u parlamentu vodi otvorena debata, jer je mnogo korisnije da se političke rasprave odvijaju u Skupštini, nego da se politika izmešta na ulice, mostove i fakultete, gde joj nije mesto.
Pravi test za novu vlast tek sledi
Sa druge strane, Đorđe Vukadinović jučerašnja dešavanja u skupštinskim klupama vidi kao sasvim uobičajeno odmeravanje snaga, uz jasnu ogradu od incidenata koji su se dogodili na ulici.
- Ako posmatramo samu sednicu, ona je izgledala uobičajeno za parlamentarnu praksu. Za ružan incident izvan zgrade sa jogurtom i Lidijom Mukićević postoje nadležni organi, dok je sve u sali bilo deo uobičajene strategije - opozicija maksimalno koristi svoje poslovničko vreme za slanje političkih poruka, a većina ponekad odluči da pusti raspravu kako bi se sve brže završilo glasanjem.
Podsećajući na prethodne godine i način na koji se ranije upravljalo parlamentom, urednik "Nove srpske političke misli" upozorio je da nova većina ne sme da upadne u zamku revanšizma.
- Skupština je najvažnija institucija i ogledalo društva, ali ju je bivša vlast godinama sistematski urušavala i unižavala, želeći da postoji samo jedan centar moći - ličnost i kabinet Aleksandra Vučića. Sada su se uloge promenile i naprednjaci kao nova opozicija koriste mogućnosti koje im pruža Poslovnik. Iako oni nemaju mnogo moralnog prava da se žale, s obzirom na bahatost koju su ranije pokazivali i način na koji je Ana Brnabić opoziciji oduzimala reč zbog navodnog skretanja s dnevnog reda, smatram da u društvu i parlamentu ne sme da vlada princip odmazde.
Na kraju, on je poručio da će se istinski odnos nove parlamentarne većine prema političkim neistomišljenicima pokazati tek nakon što se završi glasanje za rukovodstvo Skupštine.
- Poslanike treba pustiti da u granicama razumnosti govore o onome što smatraju važnim, jer je daleko bolje da se rasprave i svađe vode u Skupštini nego na ulicama i u parkovima. Kako će se nova vlast zaista ponašati prema opoziciji, videćemo tek kada se za predsednika parlamenta izabere njihov kandidat, gospodin Čupić.
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