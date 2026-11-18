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Urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović danas je ocenio da se načelno može postaviti dilema da li će budućnost Srpske napredne stranke (SNS), nakon pada sa vlasti, biti sličnija sudbini Demokratske stranke (DS) ili Mila Đukanovića i njegove Demokratske partije socijalista (DPS) nakon pada sa vlasti u Crnoj Gori.

- Odnosno - da li će ići ka unutrašnjim podelama, sukobima i marginalizaciji ili manje-više opstati u komadu, sa mogućnošću da se, u nekom trenutku i u nekom obliku, vrate na vlast. S tim što Vučić verovatno računa da bi taj povratak i oporavak mogao biti i mnogo brži nego u slučaju DPS Mila Đukanovića - rekao je Vukadinović za list Danas.

Dodao je da mu se to ipak čini kao preoptimističan scenario.

- Pre bih rekao da SNS-u kriza i pad rejtinga tek predstoje, razume se, pod pretpostavkom da Studentska lista uspostavi vlast i uspe da ostvari barem deo od svojih predizbornih obećanja - kazao je on.

Vukadinović smatra i da će biti zanimljivo pratiti rejting Vučića i SNS nakon gubitka vlasti, dodajući da je "blizu pameti" pretpostavka da će taj rejting padati.

- Ali je u ovom trenutku još neizvesno i zavisi od više različitih faktora da li će taj pad biti nagao i dramatičan ili relativno blag - rekao je Vukadinović.