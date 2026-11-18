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Član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) i šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić izjavio je danas da nova vlast Studentske liste ne može da ga toleriše i trpi u Narodnoj skupštini.

"Pokušaće ili da me ubiju ili da me uhapse ili da donesu zakon o lustraciji koji već najavljuje Ivanka Popović jer kad ne možeš da izađeš sa političkim protivnikom na kraj, čak i kada je u opoziciji, ne možeš da ga pobediš znanjem i argumentacijom, onda moraš da pribegavaš ovakvim merama", rekao je Vučić tokom sednice Narodne skupštine.

On je najavio da "sasvim sigurno" neće provesti ceo mandat u Narodnoj skupštini jer želi da tu ulogu, kako je naveo, prepusti mlađim ljudima.

Aleksandar Vučić Foto: Parlament.rs

"Računam da u budućnosti morate da se oslanjate i da ostavljate ljude iza sebe. Ja ću im pomagati koliko budem mogao na terenu, obilaziti Srbiju, razgovarati sa ljudima i truditi se da, u skladu sa zakonom, demokratskim načelima rušim one za koje smatram da predstavljaju najveće zlo za Srbiju u njenoj savremenoj istoriji", poručio je Vučić.

Vučić je prethodno rekao da je konačno razumeo od koga je Srpska napredna stranka izgubila na izborima.

"Dovoljno je bilo da ih čujete, ne nas da čujete, nego njih. Kao što je bilo dovoljno da su danas i uz podršku manjinskih poslanika jedva dogurali do 126 poslanika u 10 sati. Toliko o ozbiljnosti i odgovornosti", rekao je Vučić.

Govoreći o kandidatu Studentske liste za predsednika Narodne skupštine Aleksandru Čupiću, Vučić je poručio da govor poslanika Studentske liste Jugoslava Gašića o Čupiću "nismo čuli od doba Edvarda Kardelja", ističući da je reč o "idolopokloničkom govoru" u kojem se, kako je naveo, gradi kult ličnosti jednog čoveka.

Vučić je upitao poslanike Studentske liste da li ih je sramota zbog načina na koji je Čupić predstavljen tokom jučerašnje sednice.

"Znam mnoge ljude koji su glasali za vas, a koje je sramota. Ali ja sam radostan što ste toliko bahati, da to ne osećate i da to ne vidite uopšte", rekao je Vučić.

On je ponovo ukazao na jučerašnje polivanje jogurtom narodne poslanice Lidije Vukićević, ističući da "nije bila najgora" žena koja je napala poslanicu, već muškarci "koji su se kliberili i smejali" ne pomažući joj.