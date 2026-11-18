Slušaj vest

U većini savremenih parlamenata dugački govori su retkost, jer su trajanja izlaganja strogo ograničena skupštinskim poslovnicima. Takva pravila uvedena su kako bi parlamenti mogli efikasno da rade i usvajaju zakone.

Ipak, pojedini političari uspeli su da održe višesatne, pa čak i višednevne govore i tako postave rekorde.

Najpoznatiji izuzetak je Senat SAD, kao i pojedine američke savezne države, gde pravila dozvoljavaju neograničenu raspravu, osim ako 60 od 100 senatora ne izglasa njen prekid. Senatori tada koriste takozvani filibaster - satima ili duže od jednog dana stoje za govornicom kako bi odložili glasanje o zakonu ili skrenuli pažnju javnosti.

Za razliku od toga, u Evropskom parlamentu pojedinačni govori poslanika najčešće su ograničeni na jedan do tri minuta.

Rekord za najduži govor u zakonodavnom telu na svetu zavisi od toga da li se računaju samo neprekidna izlaganja ili i obraćanja podeljena na više dana.

Kori Buker: 25 sati i pet minuta bez prekida

Američki demokratski senator Kori Buker drži rekord za najduži neprekidni govor u nekoj skupštini na svetu. U Senatu Sjedinjenih Američkih Država govorio je 25 sati i pet minuta, od 31. marta do 1. aprila 2025. godine.

Foto: Printskrin X

Tokom maratonskog izlaganja nije sedao, jeo niti odlazio u toalet. Govorio je kritikujući politiku tadašnje američke administracije, a time je oborio dotadašnji rekord senatora Stroma Turmonda, koji je 1957. godine govorio 24 sata i 18 minuta.

Kako je Buker izdržao bez odlaska u toalet?

Senator Kori Buker otkrio je da se danima nije hranio i da se namerno dehidrirao kako tokom govora ne bi morao da ide u toalet, pripremajući se za maratonsko obraćanje u Senatu, piše Foks 5.

Objasnio je da planira da ometa uobičajeni rad Senata Sjedinjenih Američkih Država sve dok bude fizički sposoban.

Zašto je održao tako dug govor?

Buker je vreme za govornicom iskoristio da protestuje i pokaže otpor predsedniku Donaldu Trampu i politikama njegove administracije, istovremeno odlažući zakonodavni rad u Senatu.

Prema pisanju lista Ju-Es-Ej Tudej, senator je na taj način želeo da izrazi protivljenje potezima administracije. Agencija Asošijeted pres prenela je da je satima govorio protiv rezova u kancelarijama za socijalno osiguranje koje sprovodi Odeljenje za efikasnost vlade Trampovog savetnika Ilona Maska.

Mangosutu Butelezi: oko 27 sati tokom 11 dana

Kada je reč o ukupnom trajanju zakonodavnog govora, Ginisova knjiga rekorda beleži izlaganje Mangosutua Butelezeija, vođe naroda Zulu i južnoafričkog političara.

On se obraćao zakonodavnoj skupštini KvaZulua između 12. i 29. marta 1993. godine. Govorio je tokom 11 od ukupno 18 dana zasedanja, u proseku skoro dva i po sata dnevno. Ukupno trajanje njegovog izlaganja iznosilo je oko 27 sati.

Ostali poznati govori u svetskim parlamentima i institucijama

Pored Bukera i Butelezeija, zabeleženo je još nekoliko izuzetno dugih političkih obraćanja.

U škotskom parlamentu poslanik Stjuart Stivenson govorio je bez prekida 23 sata i 51 minut 2004. godine, tokom rasprave o prevenciji samoubistava.

Kubanski lider Fidel Kastro održao je najduži govor u istoriji Generalne skupštine UN. Govorio je neprekidno četiri sata i 29 minuta, odnosno 269 minuta, 26. septembra 1960. godine.

Fidel Kastro Foto: Karas Jiří / ČTK / Profimedia

U Savetu bezbednosti UN indijski diplomata V. K. Krišna Menon govorio je ukupno više od osam sati tokom tri sednice u januaru 1957. godine, braneći stav Indije o Kašmiru.

Ko drži rekorde u Skupštini Srbije?

I u Narodnoj skupštini Srbije zabeležena su višesatna izlaganja. Rekord za najduži neprekidni govor u jednom danu drži Aleksandar Vučić.

Aleksandar Vučić Foto: Parlament.rs

On je 9. avgusta 2016. godine, kao mandatar za sastav nove Vlade Srbije, predstavio ekspoze i govorio čak šest sati, od 14 do 20 časova. Program Vlade, koji je prvobitno imao 450 strana, tada je predstavio u skraćenoj verziji od 260 strana.

Među najdužim skupštinskim izlaganjima je i govor poslanika Zeleno-levog fronta Radomira Lazovića. On je ukupno sedam sati i 26 minuta govorio o predlogu za formiranje specijalnog anketnog odbora koji bi se bavio masovnim ubistvima u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", Duboni i Malom Orašju. Njegovo izlaganje, međutim, nije trajalo u kontinuitetu, već je bilo raspoređeno tokom četiri dana skupštinske rasprave.

Radomir Lazović Foto: Printscreen/Youtube

Predsednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić takođe je imao jedno od dužih izlaganja. On je 27. jula 2026. godine govorio tri sata i 54 minuta, odnosno 234 minuta, obrazlažući predlog opozicije za glasanje o nepoverenju Vladi premijera Đure Macuta.

Foto: Parlament Srbija/You Tube/Printscreen

Aleksić je nastupao kao ovlašćeni predstavnik 62 narodna poslanika koji su podneli predlog, zbog čega je imao pravo na neograničeno vreme za izlaganje. Naveo je da želi da iznese najmanje 234 razloga zbog kojih Vlada treba da padne.

Predlog o nepoverenju na kraju nije prošao. Protiv njega je glasalo 135 poslanika, za je bilo 40, dok je jedan poslanik bio uzdržan.