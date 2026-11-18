Lider opozicije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja u Skupštini Srbije govorio o tragediji koja je juče potresla Srbiju, odnosno o pogibiji pilota Gorana Bulajića . On je kritikovao vladajuću većinu Studentske liste što tu tragediju nije ni pomenula niti je tražila minut tišine, ali i medije bliske vladajućoj većini tvrdeći da im je to juče bila "usputna vest", a da im je važniji bio incident u TC "Galerija"

- Juče to im je bila usputna vest. Nije bio važan junak, bilo je važno da se govori o strašnom incidentu u Galeriji, nekom detetu je pertla upala, pa su druga deca pala preko. Bilo je važno da se govori da je reč o Galeriji. Oni najgori, ne bi li neku nesreću prizvali. Ove koji spaljuju teretane, progone ljude, traže naplatu, otimaju... ali na zahtev tužilaštva, naši sudovi odobrili su produžetak pritvora Dridu. A što ovo radite? Što ne uhapsite 5.000 ljudi koji izdaju sale? Pošto je ostao dekan, mora da ostane u pritvoru. To su oni tužioci sa kojima ste se sastajali i u Novom Sadu i u Budimpešti. Ja sam nesumljivo najkrivlji što su ovakvi došli na vlast, za to će mi istorija suditi. Ja od sopstvene odgovornosti ne mogu da pobegnem - kaže Vučić.