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Poslanici iz redova Srpske napredne stranke našli su se na udaru ljudi koji su se okupili ispred Skupštine Srbije da bi podržali pristalice Studentske liste. Poslanici SNS-a Lidiji Vukićević prosut je jogurt na glavu dok je ulazila u zgradu, Branislav Lečić dobio je salve zvižduka, a na udaru se našao i Arno Gujon kojem su upućene jezive uvrede praćene zvižducima.

Njemu su vikali ''fašisto'' i ''marš iz Srbije'', što je u najmanju ruku skandalozno ako se ima u vidu šta je sve Arno Gujon uradio za Srbiju! Gujon je snimak incidenta i uvreda podelio na društvenim mrežama i poručio da je na provokacije odgovorio srpskim pravoslavnim pozdravom sa tri spojena prsta.

- Ispred doma Narodne Skupštine su me levo-liberalni zborovi iz Beograda dočekali povicima ''fašisto'' i "marš iz Srbije''! Ogromna masa ljudi je htela da me zaplaši, a ja sam odgovorio instinktivno: srpskim pravoslavnim pozdravom sa tri spojena prsta. Nastaviću iz parlamenta da se zalažem za Srbiju i srpski narod kao što sam činio 20 godina iz Gračanice i Prizrena. Nisu uspeli da me zastraše albanski ekstremisti u Prištini, neće uspeti ni srpski u Beogradu - poručio je Gujon.

Mnogi su javno izrazili žaljenje što je masa ispred parlamenta odabrala Gujona za metu napada.

- Ne brukajte se. Ponašate se kao stado ovaca. Arno je izuzetan čovek, neka svako od vas uradi jedan odsto koliko je ovaj čovek za našu zemlju, pa onda mlatite - jedan je od komentara na mrežama, a bilo je i mnogo onih koji su podsećali na njegov humanitarni rad i prikupljanje humanitarne pomoći za srpski narod na Kosovu i Metohiji.

Arno Gujon Foto: Marko Petrović

Gujon je autor knjige "Svi moji putevi vode ka Srbiji", a snimio je i dokumentarni film "Kosovo, hrišćanstvo u opasnosti", koji je emitovan na francuskoj televiziji. Kroz takve projekte nastojao je da francuskoj i međunarodnoj publici približi istoriju, tradiciju, pravoslavlje i svakodnevni život srpskog naroda.

Njegov angažman dobio je i institucionalni oblik. Dobio je 2015. godine državljanstvo Srbije, a od novembra 2020. do maja 2024. bio je na čelu Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu pri Ministarstvu spoljnih poslova. U maju 2024. godine imenovan je za direktora Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Srbije.