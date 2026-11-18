Slušaj vest

Dok se danas u 10 časova nastavilo zasedanje parlamenta radi izbora skupštinskog rukovodstva, polaganje poslaničkih zakletvi ostalo je u senci mučnih scena ispred samog ulaza u zgradu i sve dubljeg jaza na ulicama i društvenim mrežama. Vukićevićeva je nakon dočeka uz salve zvižduka upozorila da joj je bezbednost bila ugrožena, navodeći da su je okupljeni vukli i čupali za kosu, što je ponovo otvorilo pitanje može li se dostojanstvo pojedinca u Srbiji ikada staviti iznad političkih rovova.

Upravo o tome da li nas nakon konstituisanja novog saziva čeka smirivanje strasti ili dalja eskalacija sukoba, u studiju su raspravljali sagovornici sa dve suprotstavljene političke strane.

Dva lica skupštinskog dana i kukavički čin ispred parlamenta

Kao neko ko je juče bio u samom epicentru dešavanja i prošao kroz špalir nezadovoljnih građana pre nego što je seo u poslaničku klupu, Branislav Lečić je utiske sa prvog radnog dana podelio na ulični i institucionalni deo, ocenjujući da okupljenima ispred zgrade zapravo nije bio cilj podrška izabranim predstavnicima.

- Dešavanja bih podelio na dva prostora: ono što se odvijalo ispred Skupštine i ono u samoj Skupštini.Okupljanje ispred Skupštine organizovali su pobednici izbora i nova vlast, odnosno Studentska lista, navodno kao podršku poslanicima. Međutim, poslanici su već izabrani i takva podrška im nije bila potrebna. Njima je zapravo bio potreban način da oslobode nakupljenu energiju, ali je to usmereno protiv opozicije - u ovom slučaju i protiv mene, kao člana Ujedinjene Srbije. Iako nisam član SNS-a niti partijski čovek, nalazim se na toj strani. Za mene je politička borba normalna stvar; svako ima pravo na svoje mišljenje i stav, i to ne bi smelo da izaziva ličnu netrpeljivost.

1/55 Vidi galeriju Dolazak poslanika u Skupštinu Foto: Ilija Ilić

On se potom osvrnuo na način na koji je nova vlast gradila svoju poziciju, tvrdeći da su višemesečne blokade i kampanja stvorile netrpeljivost prema svima koji su podržavali prethodnu politiku.

- Ipak, strategija dolaska na vlast Studentske liste, uključujući i ranije blokade, zasnivala se na stvaranju dubokog antagonizma i podela u narodu, bez ikakvog prostora za razgovor i dijalog. Takva energija dovela je do prezira prema neistomišljenicima na gotovo fizičkom nivou. Mnogi od nas koji smo Srbiju posmatrali iz ugla bivše vlasti - odnosno iz ugla suverene brige o državi i naciji, bili smo anatemisani i u struci i u društvu. Naravno, ne od strane apsolutne većine, ali je ključna bila atmosfera koju su stvarali.

Komentarišući sam napad na svoju koleginicu Lidiju Vukićević, Lečić nije birao reči za osobu koja je prosula jogurt, ocenivši takav potez ne samo neprimerenim već i nedostojnim.

- Sada, kada su izbori završeni, pobeda očigledna i kada je trebalo mirno preuzeti institucije i ući u demokratski proces odlučivanja i dijaloga, došlo je do tog organizovanog pražnjenja nezadovoljstva. To je, nažalost, na svojoj koži osetila moja koleginica kojoj je prosut jogurt na glavu. To je pre svega ponižavajuće i kukavički - žena koja je to uradila prišla je s leđa, a zatim se sakrila u masu. Da joj je stala ispred lica i izrazila nezadovoljstvo, to bih mogao da razumem kao direktan, "tête-à-tête" odnos - iako nekulturno i neprimereno, bilo bi makar otvoreno.

Iako su tenzije ispred zgrade bile na ivici pucanja, Lečić kao najveći dobitak jučerašnjeg dana vidi to što unutar samog parlamenta nije došlo do fizičkog obračuna, podsećajući na svoje dvogodišnje apele da se sačuva mir.

- Ipak, mislim da je mnogo važniji onaj drugi deo - dešavanja u samoj Skupštini, na koja gledam takođe iz dva ugla. Prvi je moja iskrena radost što se nije obistinilo ono na šta upozoravam već dve godine, a to je da ne smemo dozvoliti da dođe do krvoprolića. Sve vreme sam u medijima nastupao sa željom da shvatimo poruku iz našeg grba - da nas samo sloga spasava. To ne znači da svi moramo isto da mislimo, već da budemo pristojni ljudi i da se međusobno poštujemo. Uprkos svim podelama i opasnostima koje su postojale u protekle dve godine, do sukoba, na svu sreću, nije došlo.

Branislav Lečić, glumac i narodni poslanik Foto: Kurir Televizija

S druge strane, Lečić zamera novoj skupštinskoj većini što i nakon preuzimanja poluga vlasti nastavlja sa ponižavanjem poraženih i njihovih birača.

- Drugi ugao tiče se retorike i ponašanja koje uspostavljaju oni koji su došli na vlast, a to je govor koji odiše primitivizmom. Problem nije samo u pojedinačnim ispadima njihovih predstavnika, već u tome što su stvorili atmosferu mržnje prema svakome ko misli drugačije. Oni su se ujedinili oko rušenja Vučića, u tome su uspeli i preuzeli su vlast. Sada kada imaju poluge vlasti, neka je sprovode. Čemu dalja ostrašćenost i potreba da se ponižavaju i potcenjuju ljudi sa druge strane, među kojima je mnogo običnih građana i glasača koji uopšte nisu članovi nijedne partije niti bivše vladajuće koalicije?

"Nije to mržnja, već godinama potiskivana emocija"

Potpuno drugačiji ugao ponudila je pevačica Zejna Murkić, koja nije član nijedne partije, ali je od početka zdušno podržavala studentske proteste. Ona odbacuje Lečićevu tezu da je ispred Skupštine vladala mržnja, objašnjavajući okupljanje kao prirodno olakšanje ljudi koji su se godinama osećali skrajnuto.

- Slušajući gospodina Lečića, donekle razumem njegov ugao, ali moram reći da su ljudi ispred Skupštine prvenstveno došli da podrže sami sebe i proslave svoju pobedu. Ono što on naziva mržnjom zapravo su snažne emocije, nastale kao rezultat dugogodišnjeg straha i osećaja nebitnosti koji je narod proživljavao, isključen iz odlučivanja o svemu što se dešavalo u državi. Zbog toga to ne bih nazvala organizovanom grupom koja je došla da širi mržnju, već građanima koji su konačno dočekali promene i priliku da vide leđa onima čijim radom nisu bili zadovoljni.

Govoreći o samom polivanju Lidije Vukićević jogurtom, pevačica je osudila taj gest, ali je povukla jasnu granicu između postupka jedne osobe i celog studentskog pokreta, podsetivši pritom na ranije prećutane napade na druge žene.

- Što se tiče incidenta sa Lidijom, znate i sami da ne podržavam nikakav vid nasilja, a pogotovo ne nad ženama. Smatram da je taj potez bio nepotreban, ali to je isključivo lični čin jedne žene i studenti sa tim nemaju nikakve veze. Takođe, osvrnula bih se na brojne neprijatnosti i napade koje su druge žene trpele tokom svih ovih godina i procesa, a na koje se ta ista Lidija Vukićević nikada nije osvrnula niti pokazala saosećanje. Ovo je proces koji se odvija spontano i nikako ne bih pripisala širenje mržnje studentima - ljudi jednostavno imaju pravo na svoje emocije i na to da ih iskažu.

Lidija Vukićević Foto: Ilija Ilić

Prema njenim rečima, krivca za duboki raskol među građanima ne treba tražiti u studentima, već u sistemu koji je godinama urušavao društvene vrednosti.

- Smatram da podele u društvu nisu nastale zato što ih studenti promovišu, već su posledica godina provedenih u sistemu sa potpuno pogrešno postavljenim vrednostima. Takav život je kod ljudi prvo izazivao strah, zatim gubitak nade, a sada donosi svojevrsno ponovno rođenje, pa svako ima pravo da se tome raduje na svoj način. Studenti i ljudi koje ja podržavam nikada nisu bili ti koji su generisali mržnju ili nasilje.

"Nema mesta izigravanju žrtve"

Pevačica smatra da je sada trenutak da se spusti lopta i da se fokus prebaci na konkretne rezultate i odgovornost bivše vlasti, bez pravljenja žrtava od pojedinaca.

- Mislim da je sada vreme da se smire strasti. Do ovog trenutka se došlo posle ogromne borbe i uprkos neverici građana da su promene uopšte moguće, tako da verujem da će stvari polako doći na svoje mesto. Ovde nema mesta izigravanju žrtve - ni od strane Lidije, ni predsednika, niti bilo koga drugog. U pitanju su velike odgovornosti, a građani sada s pravom očekuju istinu, pravdu i odgovornost onih koji su ranije vodili državu, a to nisu radili dobro.

Ona je takođe podsetila da su tokom ranijih protesta zabeleženi mnogo teži slučajevi fizičkog nasilja nad građanima koji ni do danas nisu dobili sudski epilog.

- Naravno, sve to mora proći bez nasilja. Nikada nisam za nasilje, niti su bilo kakvi incidenti bili režirani i pripremljeni od strane studenata. Štaviše, tokom prethodnih mirnih protesta svedočili smo ogromnom nasilju u kojem su mnogi građani i mnoge žene bili povređeni, a ti slučajevi ni do danas nisu procesuirani kako treba. Previše je takvog, nekažnjenog nasilja iz prošlosti da bi ovaj pojedinačni incident sada bio glavna tema.

07:44 SUKOB LEČIĆA I ZEJNE NA KURIR TV Pale teške reči zbog napada jogurtom na Lidiju Vukićević: "Jako mi je žao, ali mnoge žene su prošle kroz veća poniženja od nje" Izvor: Kurir televizija

Ko treba da povuče prvi potez za smirivanje strasti

Na pitanje voditeljke šta je potrebno da bi se društvo konačno prizvalo pameti i prestalo sa međusobnim targetiranjem, Lečić je istakao da razlike u uverenjima ne smeju da ugroze osnovnu građansku ravnopravnost i budućnost zemlje.

- Politička, religijska ili nacionalna opredeljenja ne smeju da nas razdvajaju - svako ima pravo da veruje u šta god želi. Ne morate biti Srbin da biste živeli u Srbiji - samim tim što ste ovde, vi ste ravnopravan građanin ove zemlje. Sve mora da bude mnogo normalnije, mirnije i pametnije, pre svega zbog naše egzistencije i budućnosti naše dece u ovoj zemlji.

On veruje da poslanici u parlamentu nose najveću odgovornost za smirivanje atmosfere i da je jedan običan gest izvinjenja mogao da promeni tok jučerašnjeg dana.

- Sagledavajući ovu situaciju, smatram da mi koji smo u Skupštini možemo mnogo da doprinesemo smirivanju strasti. Ne zavisi uvek sve od nas, ali zavisi mnogo toga. Bilo je dovoljno, na primer, da druga strana uputi samo jedan kratak gest ili reč izvinjenja Lidiji u ime Studentske liste i ljudi koje predstavlja, jer je napad na nju bio javni čin. Građani sve to posmatraju i očekuju da se tenzije koje su dve godine trajale na ulicama i u medijima konačno smire. Potrebno je da sa obe strane pošaljemo dobar signal, da malo izduvamo taj balon napetosti i da ne funkcionišemo isključivo kroz podele, mržnju i potrebu da se iskalimo jedni na drugima.

Lečić je ponovio da u političkim protivnicima ne vidi neprijatelje, već sunarodnike sa kojima deli istu sudbinu u složenim svetskim okolnostima.

- Mi smo isti narod, i to mali narod. Ne mogu o ljudima sa Studentske liste da mislim ništa loše - to je moj narod. Imam svoj politički stav i o tome možemo otvoreno da razgovaramo, ali to nikada nije razlog da nekoga mrzim, da želim osvetu ili da imam zle misli. Želim da zajedno prođemo kroz ova iskušenja, uključujući i ona globalna koja nas okružuju.

Odgovarajući na pitanje o svojoj otvorenoj podršci novoj vlasti, Zejna je naglasila da su strah i manipulacija bili glavno oružje prethodnog režima, te da od Studentske liste očekuje korenitu promenu sistema.

- Apsolutno sam na strani Studentske liste. Iako je rano ujutru, smatram da na neke stvari moramo da odgovorimo veoma konkretno. Manipulacija i strah koje pominje gospodin Lečić zapravo su bili glavno oličenje dosadašnje vlasti, pod kojom su ljudi živeli veoma loše. Sada, kada su se ljudi konačno oslobodili tog sistema, na površinu isplivava sve ono loše što je on napravio narodu. Nalazimo se u procesu promena u kojem će nova vlast raditi na tome da se promovišu prave vrednosti i zaštite ljudi.

Ona se osvrnula i na sopstveno iskustvo, tvrdeći da je zbog javno iznetog stava osetila direktne posledice u karijeri.

- Njihov slogan je glasio 'Za našu decu', ali ja kao obična građanka nisam videla nikakve povoljnosti. Štaviše, čim sam javno iznela svoje političko opredeljenje i mišljenje, bila sam i muzički i životno blokirana na milion mesta na kojima je, po mom talentu, trebalo da budem i učestvujem. Politika starog režima zasnivala se na strahu i manipulaciji - po mom mišljenju, nije važilo ono 'Samo sloga Srbina spašava', već je strah bio taj koji je Srbina sprečavao da deluje.

Zejna Murkić, pevačica Foto: Kurir Televizija

Ipak, dodala je da uprkos svemu svi moraju da razgovaraju, ali uz jasno sagledavanje širih društvenih okolnosti.

- Svako ima pravo na svoje mišljenje i opredeljenje, ali budućnost nam je zajednička i neke osnovne sistemske stvari moraju prvo da se reše da bismo došli do onih ljudskih. Svi treba da razgovaramo. Kao što smo već pomenuli u vezi sa Lidijom - veoma mi je žao što je gospođa doživela to poniženje, ali ona mora imati u vidu da su mnoge žene u prethodnom periodu prošle kroz mnogo veća poniženja, nasilje i povrede. Zbog toga moramo sagledati širu sliku.

Objašnjavajući kako je uopšte došlo do toga da se zbog politike raskidaju višedecenijska prijateljstva, Lečić je ocenio da su domaći sukobi zapravo preslikani globalni obračun dve velike ideologije, ali da je sam početak razgovora već veliki korak napred.

- Domaće podele su osmišljene kao agenda i zapravo predstavljaju odraz šireg globalnog sukoba između briselskog anarholiberalizma i suverenizma, gde su ovdašnji građani samo podeljeni na "navijače". Najvažniji pomak u ovom trenutku je sama činjenica da neistomišljenici ponovo razgovaraju, nakon što su godinama sistemski gurani u međusobnu netrpeljivost. Sada, pošto je Studentska lista ušla u Skupštinu i sledi formiranje vlade, počinje njihov pravi test - uskoro će se videti da li će u praksi sprovesti obećanu demokratizaciju i brinuti o celom narodu, ili samo o onih 2,3 miliona birača koji su za njih glasali.

Na pitanje kako danas izgleda njegov odnos sa dugogodišnjim prijateljima i kolegama sa scene poput Tihomira Stanića, Bojana Dimitrijevića, Dragana Jovanovića ili Željka Hubača, koji su sada poslanici upravo Studentske liste, Lečić je odgovorio da profesionalni i ljudski odnosi ne smeju da trpe zbog politike.

- Nemam ništa protiv toga da svako ima svoje stavove. U ovom trenutku svakako postoji određeni naboj i podela koja nas razdvaja, ali ja ljude koje poznajem ne mogu da ne posmatram normalnim, profesionalnim i drugarskim očima. I ja i oni - uključujući i moje kolege glumce, od kojih su neki na jednoj, a neki na drugoj strani, nalazimo se u takvoj situaciji podela. Ipak, to je ljudski; svako ima pravo na svoj stav i na sopstveno promišljanje o svojoj zemlji i okolnostima u kojima se nalazimo.

1/9 Vidi galeriju Dragan Jovanović na konstitutivnoj sednici Narodne skupštine Foto: Nemanja Nikolić, Ilija Ilić, Screenshot RTS

On je dodao da je otvoreni dijalog jedini izlaz iz zatvorenih krugova u kojima se godinama gomilala netrpeljivost.

- Svojim ponašanjem ću uvek dokazivati da nikada neću birati mržnju, ćutanje ili isključivost, jer smatram da je to uvek gubitnički pristup. Čovek koji ima čvrsta uverenja stane i otvoreno razgovara, baš kao što mi to činimo danas. Verujem da je upravo to put ozdravljenja Srbije. Moramo da razgovaramo, jer to dugo nismo radili. Predugo smo u svojim sobama, u tišini ili u kafani, učvršćivali sopstvena mišljenja i stvarali antagonizam prema drugima - a sve je to naš narod - poručio je sagovornik.

S druge strane, govoreći o pritiscima na estradi i otkazivanju koncerata muzičarima koji su podržali proteste, Zejna je istakla da je dugogodišnji sistem stvorio atmosferu u kojoj su poslušnost i korupcija potisnuli pravi kvalitet.

- Moramo se ponovo osvrnuti na to da je određeni sistem i režim vladao veoma dugo, zbog čega su ljudi prestali da se razvijaju, da sagledavaju stvari iz više uglova i da međusobno razgovaraju. Sve je to posledica sistema koji je bio na snazi. Iako je rano ujutru, moram reći da kriminal i korupcija nikoga ne ostavljaju ravnodušnim - mnogi talentovani ljudi nisu dobili priliku da budu tamo gde zaslužuju, dok su se oni bez talenta, obraza, časti i karaktera našli na mestima koja im ne pripadaju. Zato smo dobili pogrešne idole i potpuno iskrivljen sistem vrednosti. Ne možemo kriviti narod što nije znao za bolje, jer mu ništa bolje nije ni bilo ponuđeno.

Ona je objasnila da u savremenom društvu javna ličnost ne može da povuče liniju između posla i građanske odgovornosti.

- Kao žena, čovek i majka, nikada nisam mogla da prećutim nepravdu niti da ignorišem ono što se dešava. U današnje vreme ne možete odvojiti svoju profesiju od privatnog života - to verovatno zna i gospodin Lečić kao glumac i političar, a isto važi i za mene kao pevačicu i osobu angažovanu u politici. Sve je to deo jedne celine i svaki društveni događaj direktno utiče na mene.

1/106 Vidi galeriju Konstitutivna sednica Skupštine Srbije Foto: Marko Karović

Zejna je otvoreno govorila i o finansijskoj i profesionalnoj ceni koju je platila jer nije želela da pravi kompromise zarad pozicija.

- Zato razumem da je pred studentima sada ogroman posao: potrebno je najpre rešiti zakonska pitanja, zaustaviti kriminal i sve ono što se ranije smatralo normalnim, kako ni naša deca ni mi više ne bismo gubili nadu da se u ovoj zemlji cene profesionalnost, talenat i znanje. Upravo zato što sam javno iznela svoje mišljenje i nisam bila spremna da prodam obraz i karakter zarad neke pozicije, moj rad i talenat su postali nebitni. To me je mnogo koštalo - toliko da nisam uspela da povratim ni deo onoga što sam uložila, jer ako nisi poslušan, ne možeš ni da radiš.

Na samom kraju razgovora, Zejna je poručila da se pravi dijalog među ljudima može uspostaviti tek onda kada se stari sistem potpuno demontira i očisti od kriminala.

- Sve je to duboko povezano sa zahtevom da budeš slepo poslušan građanin. U takvom okruženju ljudi gube potrebu za razgovorom jer u njemu ne vide nikakvu nadu i počinju da se osećaju potpuno nebitnim. Zato taj stari sistem mora da se sruši iz temelja. Međutim, kada krenemo od samog dna, nailazimo na mnoštvo kriminalnih i drugih štetnih pojava koje najpre moraju biti iskorenjene da bismo uopšte mogli kao ljudi da sednemo i razgovaramo, umesto da kao ranije pasivno prihvatamo nepravdu kao uslov za uspeh.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 114 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 14 za korisnike m:SAT TV, Supernove i MOVE platforme, na kanalu 16 za korisnike SBB EON, na kanalu 16 za korisnike Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNeta, na kanalu 14 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakta na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i u aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

BONUS VIDEO: