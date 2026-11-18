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Narodni poslanici u Srbiji koji su ostvarili pravo na starosnu penziju mogu da biraju između dve mogućnosti: da budu na stalnom radu u Narodnoj skupštini i primaju poslaničku platu ili da dobijaju naknadu u visini razlike između pune poslaničke plate i iznosa penzije.

Prava na platu, naknade troškova i druga primanja narodnih poslanika uređena su Zakonom o primanjima narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Dve mogućnosti za poslanike penzionere

Poslanik koji je ostvario pravo na starosnu penziju može da se opredeli za stalni rad u Narodnoj skupštini, čime stiče pravo na poslaničku platu.

Foto: Marko Kranjc

Druga mogućnost je da ne bude na stalnom radu, već da prima naknadu u visini razlike između pune plate narodnog poslanika i penzije koju već ostvaruje.

U tom slučaju, iznos penzije uzima se u obzir prilikom obračuna naknade, pa poslanik ne dobija automatski punu poslaničku platu uz penziju.

Ista pravila važe i za narodne poslanike koji su zaposleni kod drugog poslodavca ili obavljaju samostalnu delatnost. I oni mogu da biraju između stalnog rada u parlamentu i naknade koja predstavlja razliku između poslaničke plate i primanja koja već ostvaruju.

Ko odlučuje o statusu poslanika?

Narodni poslanik koji želi da ostvari jedno od ovih prava podnosi pisani zahtev Odboru za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine.

U zahtevu mora da navede da li se opredeljuje za stalni rad u parlamentu ili za isplatu naknade u visini razlike između poslaničke plate i penzije, odnosno zarade koju ostvaruje kod drugog poslodavca.

Odbor potom donosi odgovarajuće rešenje o statusu narodnog poslanika, osim u slučajevima kada je zakonom drugačije određeno.