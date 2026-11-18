KAKO SE OBRAČUNAVAJU PRIMANJA POSLANIKA PENZIONERA? Evo koliko novca mogu da primaju dok sede u Skupštini - Postoje dve mogućnosti
- Poslanici u Srbiji koji su stekli starosnu penziju mogu da biraju između stalnog rada u Skupštini i poslaničke plate ili naknade do visine razlike između plate i penzije
- Ista pravila važe i za poslanike koji rade kod drugog poslodavca ili imaju samostalnu delatnost, uz obračun razlike u odnosu na postojeća primanja
Narodni poslanici u Srbiji koji su ostvarili pravo na starosnu penziju mogu da biraju između dve mogućnosti: da budu na stalnom radu u Narodnoj skupštini i primaju poslaničku platu ili da dobijaju naknadu u visini razlike između pune poslaničke plate i iznosa penzije.
Prava na platu, naknade troškova i druga primanja narodnih poslanika uređena su Zakonom o primanjima narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Dve mogućnosti za poslanike penzionere
Poslanik koji je ostvario pravo na starosnu penziju može da se opredeli za stalni rad u Narodnoj skupštini, čime stiče pravo na poslaničku platu.
Druga mogućnost je da ne bude na stalnom radu, već da prima naknadu u visini razlike između pune plate narodnog poslanika i penzije koju već ostvaruje.
U tom slučaju, iznos penzije uzima se u obzir prilikom obračuna naknade, pa poslanik ne dobija automatski punu poslaničku platu uz penziju.
Ista pravila važe i za narodne poslanike koji su zaposleni kod drugog poslodavca ili obavljaju samostalnu delatnost. I oni mogu da biraju između stalnog rada u parlamentu i naknade koja predstavlja razliku između poslaničke plate i primanja koja već ostvaruju.
Ko odlučuje o statusu poslanika?
Narodni poslanik koji želi da ostvari jedno od ovih prava podnosi pisani zahtev Odboru za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine.
U zahtevu mora da navede da li se opredeljuje za stalni rad u parlamentu ili za isplatu naknade u visini razlike između poslaničke plate i penzije, odnosno zarade koju ostvaruje kod drugog poslodavca.
Odbor potom donosi odgovarajuće rešenje o statusu narodnog poslanika, osim u slučajevima kada je zakonom drugačije određeno.
(Kurir.rs)