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Narodni poslanik Oliver Tošković došao je na nastavak konstitutivne sednice Narodne skupštine Srbije, na kojoj bi trebalo da se izglasa predsednik parlamenta.

Oliver Tošković došao je u lepom raspoloženju, a na ulasku u Skupštinu pred okupljenim novinarima je izveo jedan skok, udarajući se nogom od nogu.

Podsetimo, neobični momenti u Narodnoj skupštini Srbije zabeleženi su i juče, prvi dan pred početak konstitutivne sednice.

Bojan Dimitrijević doneo bojanku u skupštinu

Naime, narodni poslanik Bojan Dimitrijević, publici poznat kao Pikac iz serije „Vratiće se rode”, prvi dan u poslaničkim klupama obeležio je neuobičajenim izborom - u Narodnu skupštinu Srbije poneo je bojanku.

Novi poslanik Studentske liste objasnio je da će mu "Mandale" poslužiti da prekrati vreme ukoliko mu tokom skupštinskog zasedanja bude dosadno.

Snimak Bojana Dimitrijevića dok pokazuje bojanku za koju je rekao da mu pomaže protiv anksioznosti, proširio se na društvenim mrežama i naišao na podeljena mišljenja ljudi, kao i niz šaljivih komentara: "Oni su doslovno došli da se igraju politike", glasio je jedan od komentara.

Bojan Dimitrijević Foto: Parlament.rs

Tokom konstitutivne sednice Dimitrijević je uočen i kako drema.