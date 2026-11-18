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Drugi dan konstitutivne sednice Skupštine Srbije doneo je dinamičnije polemike poslanika, pa se tako Petar Mitov, poslanik Studentske liste požalio se Stojanu Radenoviću, predsedavajućem konstitutivne sednice da je trebalo ranije da dobije reč.

- Poštovani predsedavajući, hvala vam na prilici da prijavim povredu poslovnika. Istakao bih da sam se za istu javio u 10 časova i 10 minuta, kada je trebalo da obrazložite povredu poslovnika poslanika Ilije Srdanovića. Javio sam, ne znam da li ja treba da čučnem ispod klupe da bih dobio da se javim povredu poslovnika? Vi ste na povredu poslovnika Ilije Srdanovića morali da obrazložite tehnički. Vi ste ušli u 10 minuta vaše eskapade o politici, a to ne možete raditi sa mesta predsednika Narodne skupštine. Zato ste loš kandidat, zato nećemo glasati za vas - rekao je Mitov.

Poslanica Studentske liste Vera Radojević je takođe prijavila povredu poslovnika.

- Dakle, vi ste izjavili, citiram, da je "Studentska lista" besmislen pojam. Studentska lista, za koju je inače glasalo preko 2.350.000 građana Srbije. A onda ste rekli da bi bilo dobro, citiram, "da smirimo strasti", citiram, "da bi bilo lekovito", kako kažete. Pa da bi sve to tako bilo kao što ste rekli, ja vas molim da se izvinite Studentskoj listi za ovo što ste rekli - kazala je Radojević.

Na to je reagovao Aleksandar Vučić, šef poslaničke grupe SNS.

Aleksandar Vučić Foto: Parlament.rs

- Uvaženi narodni poslanik, ako je draže narodna poslanica, je rekla nešto sa čim bih se jednim delom i saglasio: da nemamo pravo da govorimo da je besmislen pojam naziv njihove liste ili njihove poslaničke grupe. Ima samo jedan veliki problem u svemu tome što ste rekli. Ima jedan veliki, strašan moralni problem. Toliko veliki da sam želeo da ustanem da bih naglasio koji problem vi imate i kakav problem pravite. A to je ono: različiti aršini i različiti pogledi. Za vas nije bilo potrebno da se javite za povredu poslovnika, jer ste nas, koji smo, za razliku od vas, inače održali minut ćutanja i za stradalu Milicu Živković - rekao je Vučić.