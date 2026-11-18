Slušaj vest

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Skupštini da je RTS doneo odluku da prebaci prenos Narodne skupštine sa Prvog na Drugi kanal, tvrdeći da je to učinjeno posle razgovora sa predstavnicima Studentske liste (SL).

"Radio-televizija Srbije je sinoć, pred ponoćne sate, donela odluku da zbog ogromnog rejtinga, ogromne gledanosti jučerašnje sednice, prenos Narodne skupštine više ne bude na Kanalu 1, na prvom programu Radio-televizije Srbije, već da se prebaci na Kanal 2, ili na drugi program Radio-televizije Srbije. I ta odluka je doneta posle više upozorenja i više razgovora koji su usledili sa predstavnicima Studentske liste. Demokratski, prvo su krenuli sa dosijeima, a onda sa premeštanjem prenosa na neke druge kanale", rekao je Vučić.

Naveo je da je jučerašnji prenos sednice bio uvedljivo najgledaniji prenos Skupštine još od 1991. godine.

"Kada se saberu podaci dve televizije koje su to prenosile, Radio-televizija Srbije i Televizija Informer, to je toliko ubedljivo da je dvostruko više nego što je bio do sada najgledaniji prenos iz Narodne skupštine Republike Srbije. Što znači da su svi građani gledali, i oni koji su glasali za vas i oni koji su glasali za nas, sa velikom pažnjom i dužnim poštovanjem, i iščekivanjima, da vide šta se to dogodilo. Utoliko gore za građane: presuda je stigla pred ponoć. Ne sme Vučiću, kao što sam rekao jutros, da se dozvoli takva promocija", rekao je Vučić.

Naveo je da je dobio podatke kada je doneta odluka i pod čijim pritiskom je odluka o promeni kanala doneta.

"To je odluka koju ste vi tražili, zato što kako god da bude gledano, na Drugom kanalu će biti manje gledano nego na Prvom. I odlično ste to znali, jer ste hteli da sakrijete od javnosti vaše "poraze" u Narodnoj skupštini", poručio je Vučić predstavnicima SL.

On je upitao RTS da odgovori "šta im je to danas bilo važnije od najvažnije konstitutivne sednice", jer su, kako kaže, juče oborili sve rekorde gledanosti.