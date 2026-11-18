"AKO JE STRUČNOST NA PRVOM MESTU, ONDA JE RADENOVIĆ PRAVI IZBOR" Brnabić uporedila naučne radove kandidata za predsednika Skupštine
- Ana Brnabić je na konstitutivnoj sednici Skupštine poručila da će se videti da li većina zaista bira stručnost, uz predlog da predsednik parlamenta bude Stojan Radenović
- Uporedila je Radenovića i kandidata Studentske liste Aleksandra Čupića, navodeći da matematičar ima 183 citata, a Čupićev najcitiraniji rad devet
Narodna poslanica poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Ana Brnabić izjavila je danas da, ukoliko je stručnost zaista najvažnija za poslanike većine, onda će za predsednika Skupštine Srbije biti izabran najbolji naučnik u Srbiji i zvanično jedan od 100 najuticajnijih i najpriznatijih naučnika-matematičara u svetu, Stojan Radenović.
Brnabićeva je na konstitutivnoj sednici Skupštine, tokom načelne rasprave o kandidatima za predsednika parlamenta, rekla da je većina građana Srbije, kao i ona, shvatila da je od 25. oktobra došlo "novo doba" i da nam je Studentska lista "objasnila" da je stručnost na prvom mestu, da više nije važna politička pripadnost ni ideologija, već samo znanje i stručnost.
- Poštujemo. Nova Srbija, svanulo je novo doba i hajde da vidimo sada to na delu. Evo, na prvom glasanju, na imenovanju prve funkcije od strane nove većine, novog režima, prvo imenovanje u oslobođenoj Srbiji, da vidimo kako ćete glasati za stručnost, a ne za političku ideološku pripadnost - kazala je Brnabićeva.
Brnabić uporedila naučne radove Radenovića i Čupića
Navela je da se kandidat poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje", profesor Stojan Radenović, bavi matematikom, tačnije teorijom fiksne tačke.
Kada je reč o kandidatu "Studentske liste", profesoru Aleksandru Čupiću, Brnabićeva je istakla da je njegov najcitiraniji rad pisan zajedno sa akademikom Teodorovićem, a tiče se problema pružanja usluge ekspresne dostave paketa.
- Najcitiraniji rad profesora Radenovića ima 183 citata. Najcitiraniji rad profesora Čupića, koji je pisao sa akademikom Teodorovićem, ima devet citata - rekla je Brnabićeva.
Naglasila je da ne bi bilo veće časti nego da čovek i naučnik kao što je Radenović vodi Narodnu skupštinu Srbije.
Brnabić: Stručnost nije na prvom mestu za Studentsku listu
Navela je da je bila laž da je Studentskoj listi stručnost na prvom mestu.
"Postoji jedan osnovni ustavni problem zašto profesor Čupić ne može da bude predsednik Narodne skupštine Srbije... Narodnu skupštinu ne može da vodi čovek koji odgovara nekom anonimnom plenumu i kome anonimni plenum određuje i definiše i daje zadatke šta da radi", istakla je Brnabićeva.