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Narodna poslanica poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Ana Brnabić izjavila je danas da, ukoliko je stručnost zaista najvažnija za poslanike većine, onda će za predsednika Skupštine Srbije biti izabran najbolji naučnik u Srbiji i zvanično jedan od 100 najuticajnijih i najpriznatijih naučnika-matematičara u svetu, Stojan Radenović.

Brnabićeva je na konstitutivnoj sednici Skupštine, tokom načelne rasprave o kandidatima za predsednika parlamenta, rekla da je većina građana Srbije, kao i ona, shvatila da je od 25. oktobra došlo "novo doba" i da nam je Studentska lista "objasnila" da je stručnost na prvom mestu, da više nije važna politička pripadnost ni ideologija, već samo znanje i stručnost.

- Poštujemo. Nova Srbija, svanulo je novo doba i hajde da vidimo sada to na delu. Evo, na prvom glasanju, na imenovanju prve funkcije od strane nove većine, novog režima, prvo imenovanje u oslobođenoj Srbiji, da vidimo kako ćete glasati za stručnost, a ne za političku ideološku pripadnost - kazala je Brnabićeva.

Foto: Marko Kranjc

Brnabić uporedila naučne radove Radenovića i Čupića

Navela je da se kandidat poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje", profesor Stojan Radenović, bavi matematikom, tačnije teorijom fiksne tačke.

Kada je reč o kandidatu "Studentske liste", profesoru Aleksandru Čupiću, Brnabićeva je istakla da je njegov najcitiraniji rad pisan zajedno sa akademikom Teodorovićem, a tiče se problema pružanja usluge ekspresne dostave paketa.

- Najcitiraniji rad profesora Radenovića ima 183 citata. Najcitiraniji rad profesora Čupića, koji je pisao sa akademikom Teodorovićem, ima devet citata - rekla je Brnabićeva.

Naglasila je da ne bi bilo veće časti nego da čovek i naučnik kao što je Radenović vodi Narodnu skupštinu Srbije.

Brnabić: Stručnost nije na prvom mestu za Studentsku listu

Navela je da je bila laž da je Studentskoj listi stručnost na prvom mestu.