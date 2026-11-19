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Sanja Belić, poslanica Studentske liste, otkrila je da će budući predsedavajući Skupštinom odnosno Aleksandar Čupić biti na čelu Odbora za prava deteta!

- Želima da istaknem profesorsko iskustvo Aleksandra Čupića i rad sa mladim ljudima. Bilo je dovoljno samo dva dana da shvatim da su te vrednosti u ovoj sali apsolutno neophodne. Znao je na univerzitetskim amfiteatrima da podstiče mlade ljude da misle svojom glavom, da postavljaju pitanja, a ono što je najvažnije, da argumentovano brane svoje stavove. Parlament, isto kao i amfiteatar, mora biti mesto gde se čuje različito mišljenje, poštuju argumenti, a ono što je jako važno, poštuje kultura govora - rekla je Belićeva.

Sanja Belić Foto: Narodna skupština printscreen

Ona je dodala da narodu nije od egzistencijalnog značaja da čuje koja televizija prenosi rad Skupštine, već mu je bitno da čuje razgovor o njihovoj egzistenciji, o onome što njih zanima i što će im poboljšati uslove života.

- Zato predlažem čoveka koji će u ovom domu dovesti da dođe do takvih razgovora, razgovora koji služi narodu. Ono što bih još posebno istakla, kao majka troje dece, jeste da će budući predsedavajući ovom skupštinom, na moju veliku sreću, predsedavati jednim jako bitnim odborom, a to je Odbor za prava deteta. Taj odbor više neće biti još jedna parlamentarna dužnost da i posle Ribnikara koji se desio, i posle obrušavanja školskih plafona i svemu onome što smo svedočili, gde taj odbor nije radio na pravi način i bavio se pravom deteta, da to više nikada ne smemo dozvoliti - kazala je Belićeva i dodala:

- Volela bih da nikada više niko od nas, službenika naroda, nikada ne pomisli, a kamoli da kaže da su deca vlasništvo države. Da nikada niko u ovom domu od nas ne pomisli, a kamoli kaže, da policija ima prava da ih bije, a i da ih ubije. Ono što je mene zgranulo jeste to da smo čuli da deca, ukoliko upišu državne fakultete, da će ih vratiti kući u mrtvačkim sanducima. To su ljudi koji su izabrani da štite našu decu, a oni izgovaraju ovakve rečenice. Zaista smatram da je Aleksandar Čupić čovek koga ja vidim, i imao bradu, bradu ili nemao bradu, ja ga gledam kao snažnog čoveka, kao gorostasa koji nikada više neće dozvoliti da nijedno dete bude žrtva!