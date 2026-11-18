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Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević pružio je punu podršku kandidaturi profesora Stojana Radenovića za predsednika Skupštine Srbije! Vučević je istakao da je Radenovićeva bogata akademska karijera, lični integritet i dosadašnji rezultati predstavljaju garanciju da bi parlament u ovim složenim vremenima imao stabilno rukovodstvo.

- Ja nisam spremio referat kojim bih obrazložio zašto bi vi trebalo da budete predsednik Narodne skupštine. To je verovatno moj propust. S druge strane rekao bih da imate prednost, jer ja nisam govorio da Srpska lista nije autentični predstavnik Srba na KiM. To je, rekao bih, mala prednost za vas. Gospodine Stojane Radenoviću, Vaša biografija je impresivna, Vaša karijera je čista, mnogo toga ste uradili za celu Srbiju, prosvetnu zajednicu Srbije. Žao mi je što u prethodnim sazivima niste hteli da prihvatite kandidaturu - rekao je Vučević u Skupštine Srbije.

Skupština Srbije Foto: Screenshot RTS

On je naglasio da bi Stojan Radenović bio neko ko bi u ovim smutnim vremenima predstavljao faktor stabilnosti, u danima kada ima hiljade poruka raznih kriminalnih grupa koje se šalju privrednicima, javnim ličnostima, političarima, građanima Srbije sa zahtevom za reket i iznudu, a kada živimo u dobu kada se medijski najavljuju hapšenja, progoni, ko će biti lustriran, kada se izmišlja ko će da beži iz države, kada se urušava ustavno pravo.

- Vrhunac svega toga je ono što smo čuli u parlamentu je da građani Srbije, njih gotovo 40 posto, nisu građani jednakog reda i sa jednakim pravima, pošto će neko dekretom i pravnim nasiljem reći da 40 posto građana nemaju pravo da njihovi predstavnici učestvuju u telima Narodne skupštine. Gledao sam juče kada je Vučić pričao samo jedan primer zašto tela moraju biti sastavljena od delegata svih lista. Govorilo se o pravnoj bici u Savetu Evrope o KiM. Vaša reakcija je bila "Baš nas briga". To je ta revolucija koja je važnija od oslobođenja i ne mari za cenu. Profesore Radenoviću, vaš izbor bi značio da bi Narodna skupština bila garant odbrane najvažnijih vrednosti u Srbiji - poručio je Vučević i dodao:

- Verujem da bi se smanjili napadi na SPC, ne bi se čulo da je sveti vladika isto što i nacistički kardinal. Ne bi se čula velika jeres. Pričaju da su srušili autokratski režim, a smeta im televizija koja ima drugačiji stav od onoga što govore!

Vučević je profesoru Radenoviću dao punu podršku i objasnio da veruje da će podršku dati i svi sa liste SNS.

- Verujem da biste Vi bili najbolje rešenje za Skupštinu Srbije. Srbija je zaćutala u prethodne četiri nedelje. Ako je došla sloboda bila bi karnevalska atmosfera. A, zašto su ljudi spustili glave ako je svetlo stiglo - upitao je Vučević.

Kako je naglasio, vrhunac je da je uhapšen direktor gimnazije koga su "sprovodili kao Pabla Eskobara".