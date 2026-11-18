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Narodna poslanica Lidija Vukićević oglasila se za "Kurir" i otkrila je kako se oseća dan nakon incidenta koji je doživela prilikom ulaska u Skupštinu Srbije, kada ju je Marija Radenović polila jogurtom.

- Ja se osećam dobro zato što ni sa čim nisam izazvala, čak sam pozdravila i nasmejala se ljudima koji misle suprotno, jer, bože, pa normalno je da ne mislimo svi isto, je l' tako? Ali, možda bih trunku poštovala, gospođu, nazvaću je gospođom, iako to ne pripada, ovaj, jednoj gospođi da tako uradi, da me je direktno u lice prsnula jogurtom, to bi mi ipak nešto više govorilo o njoj da ima hrabrosti, da je negde čovek koji zna šta hoće.

Ona je sačekala da ja okrenem leđa i da me poprska. Dobro, to je njen način, ali to pripada sitnim, malim ljudima, pripada nemoćnim ljudima, i mislim da ništa nije time postigla. Naravno, kosa se opere, ali ne znam šta joj je tu trebalo - rekla je Lidija za Kurir.

1/10 Vidi galeriju Lidija Vukićević Foto: Ilija Ilić

Dodala je i da joj nije jasno zašto je baš nju izabrala kad se ceo život bavi glumom.

- Čak je to njeno objašnjenje "morala", jer je bila ljuta. Ja ni u vlasti nisam bila uopšte svih ovih godina. Gde je mene izabrala? Za mene bukvalno ništa ne možete da nađete. Ja ceo život živim od glumačkog posla, tako da, pogrešno, ali dobro - rekla je Lidija.

01:19 Izjava Lidije Vukićević Izvor: Kurir