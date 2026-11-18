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Nosilac Studentske liste Ilija Srdanović kritikovao je efikasnost rada Narodne skupštine zbog dugih pauza tokom prve konstitutivne sednice, održane 17. novembra, ocenjujući da svako odlaganje donošenja odluka predstavlja trošak za građane.

"Ne mogu da budem zadovoljan efikasnošću prve dve tačke dnevnog reda zbog velikih pauza koje su napravljene", poručio je Srdanović, ističući da građani očekuju efikasniji rad parlamenta.

Koliko je ranije koštao dan skupštinskog zasedanja?

Prema podacima sa zvaničnog sajta Narodne skupštine, prosečan dnevni varijabilni trošak održavanja sednica od januara do avgusta 2014. godine iznosio je 1.437.381 dinar.

Podaci za 2012. godinu pokazuju da su ukupni varijabilni troškovi tokom 63 sednice dostigli 100.692.045 dinara, odnosno da je prosečan dan zasedanja koštao 1.598.286 dinara.

Foto: Marko Kranjc

Važno je naglasiti da su to istorijski podaci i da ne predstavljaju aktuelnu cenu skupštinskog zasedanja u 2026. godini.

Šta ulazi u troškove rada parlamenta?

Troškovi zasedanja zavise od broja prisutnih poslanika, zaposlenih i angažovanih službi. Među njima su naknade za prevoz i prenoćište poslanika, prekovremeni rad zaposlenih u skupštinskoj službi, kao i dežurstva lekarskih ekipa, policije i protivpožarne službe.

U troškove se uračunavaju i angažovanje zaposlenih u skupštinskom restoranu i drugih službi neophodnih za održavanje sednica.