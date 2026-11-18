ĐUKANOVIĆ O ATMOSFERI U SKUPŠTINI: Vlada potpuno nepoštovanje demokratije vladajuće većine koja ne želi nikakav kontakt s opozicijom
- Vladimir Đukanović ocenio je da vladajuća većina u Skupštini pokazuje nepoštovanje demokratije i ponaša se diktatorski prema opoziciji.
- Rekao je i da se u Srbiji vodi 'lov na veštice', uz tvrdnju da je hapšenje gradonačelnice Smedereva politički progon.
Narodni poslanik Vladimir Đukanović izjavio je, komentarišući atmosferu u Narodnoj Skupštini, da vlada apsolutno nepoštovanje demokratije vladajuće većine koja ne želi nikakav kontakt sa opozicijom i koja se ponaša, kako je rekao, krajnje diktatorski.
- Mislim da, ako se po jutru dan poznaje, a predali su čak i lažnu biografiju njihovog kandidata za predsednika parlamenta, mislim da oni rade vrlo inkluzivno na temeljnom urušavanju svih mogućih institucija. Nema šta - kazao je Đukanović.
Kako je naveo, u Srbiji se sprovodi najgori lov na veštice, a potom se osvrnuo i na hapsenje gradonačelnice Smedereva.
- Kako biste vi doživeli da hapsite ženu, gradonačelnicu Smedereva, zato što postoji neka deponija u selu Radinac? Po toj logici onda bi trebalo da uhapsite jedno 70 odsto predsednika opština i gradonačelnika, ili recimo dekana Patrika Drida, zato što je obezbedio novac za funkcionisanje fakulteta. Ja smatram da su to sve politički progoni i da je to klasičan lov na vestice.
(Kurir.rs)