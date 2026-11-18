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Narodni poslanik Vladimir Đukanović izjavio je, komentarišući atmosferu u Narodnoj Skupštini, da vlada apsolutno nepoštovanje demokratije vladajuće većine koja ne želi nikakav kontakt sa opozicijom i koja se ponaša, kako je rekao, krajnje diktatorski.

- Mislim da, ako se po jutru dan poznaje, a predali su čak i lažnu biografiju njihovog kandidata za predsednika parlamenta, mislim da oni rade vrlo inkluzivno na temeljnom urušavanju svih mogućih institucija. Nema šta - kazao je Đukanović.

Kako je naveo, u Srbiji se sprovodi najgori lov na veštice, a potom se osvrnuo i na hapsenje gradonačelnice Smedereva.

- Kako biste vi doživeli da hapsite ženu, gradonačelnicu Smedereva, zato što postoji neka deponija u selu Radinac? Po toj logici onda bi trebalo da uhapsite jedno 70 odsto predsednika opština i gradonačelnika, ili recimo dekana Patrika Drida, zato što je obezbedio novac za funkcionisanje fakulteta. Ja smatram da su to sve politički progoni i da je to klasičan lov na vestice.